Чи є українці у полоні ХАМАСу: відповідь посла [ Редагувати ]
Інформація про те, що деякі громадяни, яких раніше вважали зниклими безвісти, знаходяться в полоні у бойовиків ХАМАС, не підтвердилася.
Про це повідомив zn.ua посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, вказавши, що найближчими днями планується евакуація щонайменше 260 українських громадян з Ізраїлю до Румунії.
Сьогодні виїжджає 208, завтра - 52. І наступний рейс ми формуватимемо на 18 жовтня. Це всі квитки, які придбані через посольство, - сказав посол.
Дані щодо загиблих внаслідок нападу ХАМАС українців, за словами Корнійчука, не змінилися.
Нагадаємо, армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію верхівки ХАМАС. Ватажки бойовиків керували нападом на Ізраїль минулої суботи, 7 жовтня.
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