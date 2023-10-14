Військові конфлікти у різних куточках світу, голод у країнах Африки, перебої з енергопостачанням. Проблеми, до яких призводить агресивна політика росії, - основні теми міжнародної конференції CRIMEA GLOBAL, яка цими днями проходить у Києві.

Звісно, у порядку денному й головне питання - як очистити півострів від загарбників. Думки учасників конференції зібрала Ніна Коломієць.

2014 рік. Крим. Зелені чоловічки зі зброєю наводнюють український півострів. Саме з Криму почалася воєнна агресія рф, яка триває й донині. І її наслідки відчутні навіть за тисячі кілометрів від зони бойових дій. Країни Африки, Індія - змушені затягнути паски через морську блокаду росією українського зерна.

Юлія Свириденко, перший віце-прем'єр-міністр України, міністр економіки України:

Війна, навігація в Чорному морі - це прямий наслідок продовольчої безпеки глобальної, світової. Тому свобода навігації, свобода моря - це питання світової продовольчої безпеки. Поки росія блокує порти, ми продовжуємо працювати над тим, щоб розширити потужності дунайських портів, будемо налагоджувати експорт продукції через Хорватію, Румунію, є домовленості президентів про розширення обсягів, є плани про збільшення транзиту з 2 млн до 4 млн тонн. Сподіваємося, що найближчим часом запрацюють залізничні маршрути для перевезення зерна.

Через безкарність російські метастази вражають усе більше країн, рашисти розпалюють заморожені конфлікти, провокують нові.

Таміла Ташева, постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим:

У нас є учасники з Африки. Коли ми говоримо про рф, її впливи шалені разом з Китаєм на Африканський континет, використання вагнерівських груп в Африці. Зв'язки Сирії й рф, режиму злочинного Асаду - і злочини, які вони робили - такі самі, що вони робили в Криму, в Чечні, що вони робили в Сирії і продовжують робити, і що вони роблять в Україні.

В окупованому Криму триває терор корінного населення, - заявляють учасники конференції.

Мустафа Джемілєв, лідер кримськотатарського національного руху:

Чем больше успехов у нашей армии на фронте - тем больше злобы они срывают на крымских татарах. Почти ежедневные обыски, аресты. Уже каким-то обыденным явлением стало в Крыму. Наблюдается также определенная паника со стороны коллаборантов. Я знаю, многие уже ищут жилье за пределами Крыма. Им самим запрещено выезжать, но семьи свои вывозят. У нас есть все основания расчитывать на то, что мы в ближайшее время освободим Крым.

Жодних переговорів із путіним. Звільнити Крим можна лише військовим шляхом, впевнений голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Інакше - росія продовжить використовувати війну як інструмент міждержавних відносин.

Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України:

Війну росії проти України неможливо зупинити просто розпочавши переговори. Замороження війни та відсутність справедливого покарання для тих, хто її розв'язав, хто 10 років коїв злочини в Криму та Донбасі - означає лише підготовку до нової фази війни. Ще більш масштабної і кривавої. Терористичний напад ХАМАС на Ізраїль - лише підтвердження, що російський режим дав чіткий сигнал всім світовим диктатурам та терористичним осередкам, що система міжнародного права слабка, і світ не здатен протистояти.

Крим історично та географічно є частиною Глобального Півдня, наголошують учасники конференції. Саме тому на CRIMEA GLOBAL запросили гостей із країн Африканського континенту, південно-східної Азії, Латинської Америки, аби обговорити українське питання і домовитися про можливі спільні проекти.