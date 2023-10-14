Росіяни лізуть назад у спорт так само нахабно, як і на території інших країн.

російські дзюдоїсти зібралися на Чемпіонат Європи в "нейтральному" статусі. У команді - 40 спортсменів, майже половина з яких - причетні до силових структур росії, а щонайменше 15 - чинні військові російської армії. Це з'ясували українські журналісти, провівши власне розслідування.

Спортивний світ - традиційно відмовчується. Тож що робити українським спортсменам і де саме російський спорт не те що поза політикою, а цілковито підпорядкований інтересам кремля? Зараз покажемо.

Це відео від російської федерації дзюдо і в ньому - звісно ж розповідають про перемоги російських дзюдоїстів. Але спершу - важливі політичні слогани, а потім уже про спорт. Бо він - як і все, що створює росія, ніколи не залишався поза політикою і завжди був рупором пропаганди.

Однак російські спортсмени щосили намагаються довести: вони до війни дуже далекі. Навіть якщо публічно її підтримують. Це російська дзюдоїстка Мадіна Таймазова проводить майстер-клас для дітей з окупованого Донецька.

А ще - фотографується із банером з літерою Z і путіним та отримує нагороду "Армеєц року" із рук міністра оборони росії Сергія Шойгу.

Бо Мадіна, як і майже половина російської команди дзюдоїстів, які планують їхати на Чемпіонат Європи, настільки далека від війни, що аж російська військова. Усього у команді - 40 людей і щонайменше 15 дзюдоїстів - чинні військові. Таку інформацію знайшли українські журналісти. Хоча росіяни намагалися почистити свої соцмережі.

Олександр М'ясищев, журналіст видання "Бабель":

Дізналися, майже всі вони представники або "ЦСК", або "Динамо". Це спортивні клуби, які невідривно повʼязані з силовими структурами рф, адже "ЦСК" підпорядковується міноборони, а "Динамо" має у своєму керівництві генералів фсб, чиновників мвд.

Міжнародний олімпійський комітет дозволяє росіянам виступати під нейтральним прапором. І не рекомендує допускати до змагань людей, що причетні до армії чи підтримують війну. Однак насправді такі рекомендації не працюють. Бо усе вирішує комісія експертів, яка вже пропускала на чемпіонат світу з дзюдо чинних російських військових та відвертих прихильників нападу на Україну.

Жан Беленюк, олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби:

На питання наше - чому вони були допущені - Федерація міжнародна сказала: "ну це не ми, це відповідна комісія, вона німецька, на неї повпливати ніхто не може, і ми в тому числі, тому всі питання до цієї комісії".

Тому українські дзюдоїсти Чемпіонат Світу на знак протесту бойкотували.

Георгій Зантарая, екс-чемпіон світу з дзюдо та голова комісії атлетів НОК України:

Це нота протесту, не приймати те, що робить Міжнародна федерація (ред. дзюдо). Якщо робити так, як диктує Міжнародна федерація, порушуючи всі принципи Олімпійської хартії, то навіщо боротися? Тому це вимушений захід - не брати участь у цих змаганнях, щоб наші спортсмени могли взяти участь в Олімпійських іграх у Парижі.

Тим часом дзюдоїст Мансур Лорсанов - представник спортивного клубу соратника путіна - Рамзана Кадирова - збирається на Чемпіонат Європи та може мріяти про Олімпіаду у 2024-му.

Росіяни лізуть назад у спорт так само нахабно, як і на території інших країн. Бойкотувати усі змагання, куди пускають окупантів, вважає Жан Беленюк, погана ідея. Адже про Україну у світі забувати не мають.

Жан Беленюк, олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби:

Я знаю, що позиція, принаймні наразі, Національної федерації дзюдо, вони бойкотують, як це вплине на відбір ураїнських спортсменів до олімпійської збірної я не знаю, я сподіваюся, я дуже сподіваюся, що це не дуже зачепить їх. Вони будуть, вони матимуть можливість бути присутніми на Олімпіаді, бо тут головний показник, якщо ми будемо бойкотувати, то ми самі себе ізольовуємо.

Куди дивляться спортивні комісії, міжнародні федерації та часом і весь світ автори розслідування теж не знають. Переклали матеріал англійською та сподіваються, що його прочитає якомога більше людей.