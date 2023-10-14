Телефоном в окопах на фронті Ігор попросив друзів, аби ті закрили ферму.

На Львівщині учасник Революції гідності, АТО та ветеран великої війни почав розводити худобу та коней. Для захисника - це тепер не лише улюблена справа, але й реабілітація після тяжкої травми, яку отримав на фронті. Христина Гашенко.

Боня, ходи до мене. Ти молодець богяшка, так, помагаєш.

Зранку до вечора разом зі своєю улюбленою помічницею Ігор Сабадаш оглядає 100 гектарів орендованого поля. Тут випасається його череда - спеціальної мʼясної породи корів.

Вони не є контактні. Контактна є одна корова 9286 її номер закінчується.

Розводити корів Ігор почав після служби в АТО у 2020-му. Планував створити ферму на тисячу голів. Та через 2 роки плани Ігоря змінила велика війна.

Ігор Сабадаш, фермер:

Рюкзак у мене був наготовлений, дружина розбудила. Сказала, що війна. Я вчепився рюкзак і зразу на військкомат. За худобу не було часу думати.

Телефоном в окопах на фронті Ігор попросив друзів, аби ті закрили ферму. А тварин - здати на забій. Та односельці вирішили по-іншому.

Андрій Гірський, житель села Мшана:

Я кажу, то весна, шкода. Я подивлюся, він каже, що сам не дам раду. Я кажу, я візьмуся, може хтось там поможе. Моя тільки там була ідея. Фактично, помагали всі. Я за то взявся, а помагали всі.

Поки Ігор був на фронті, його худобу селяни взялися доглядати гуртом. Та за три місяці під Луганщиною чоловік отримав тяжке поранення. Пригадує, тоді ворог щільно обстрілював їхні позиції. Російські снаряди розривалися щохвилини.

Ігор Сабадаш, фермер:

Я отримав поранення всієї правої сторони. Рука, нога, груди. Малогомілкового і великі гомілкові нерви відновилися. Ходжу принаймні, не чую ноги, вона у мене як заморожена.

Під загрозою ампутації була і рука. Та польським хірургам вдалося її врятувати, хоч із серйозними наслідками.

Повернувшись додому, Ігор продовжив улюблену справу. Для нього ферма - це більше, ніж робота. Це - зона комфорту. Тут захисник продовжує свою реабілітацію. Щодня на полі пішки долає до 15 кілометрів.

Ігор Сабадаш, фермер:

Я себе тут комфортно почуваю, пручається все те саме, що спортзал, але на свідому повітрі. Ну спортзал годину і надоїло. А тут можна ходити цілій день і не надоїдає.

І вже навіть вдалося розширити ферму. Тепер із коровами на полі живе майже 2 десятки коней та поні.

Прихистив Ігор і п'ятеро коней-переселенців із Чергнігова.

Ігор Сабадаш, фермер:

Не готові ми, щоб їх на зиму лишити, бо то і затрати, можливо, в конюшні ще знайшли б місце, але з кормом ми не готові за тими поняшками дивитися.

На розширення справи боєць-фермер отримав 350 тисяч гривень від обласної програми з підтримки сілького господарства. Це гроші за приріст корів - 30 тисяч за одну. Повертати кошти не треба, кажуть у Львівській обладміністрації. Всього на підтримку мікробізнесу цьогоріч в регіоні передбачили 48 мільйонів гривень.

Тетяна Гетьман, директор Департаменту агропромислового розвитку Львівської ОВА:

Ми робимо акцент на учасниках бойових дій, тому що розуміємо, що вони прийшли надзвичайно важке випробування війною і коли вони повертаються в мирне життя, їм треба адаптуватися. Їм треба допомогти адаптуватися. Тому ми пропонуємо от таку програму який нашому випадку.

Ігор Сабадаш, фермер:

Ми придбали машину, купили газону до нього, зараз бочку і зможемо возити барду, брагу, то є додатковий корм для худоби.

Ігор мріє ще збільшити свою ферму. Втім, чоловік поки відкладе цю мрію, бо навесні планує повернутися на фронт. Виборювати перемогу.