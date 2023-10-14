Багнюка та дим, вибухи та вогонь зі стрілецької зброї. Це - реалії тренувань українських захисників. Такі умови під час навчань потрібні навіть досвідченим бійцям, щоб зберегти навички, зазначають у командуванні Об'єднаних сил ЗСУ. На одному з вишколів побував і Анатолій Журавльов. Далі - його репортаж.

Тут панує атмосфера реальних бойових дій! Працює піхота, працює військова техніка.

Українські захисники відточують навички у Північній операційній зоні. Більшість із них - уже досвідчені воїни. Втім, вони кажуть: тренування - надважлива справа.

Позивний "Сокіл", військовослужбовець Збройних сил України:

Фізична підготовка, технічна підготовка, тактична підготовка, медицина. Це все повинно бути. Особливо в спецпідрозділах. Але саме важливе в підготовці - це психологічна підготовка.

Кілька локацій. І кожна - максимально наближена до умов передової. Ось ця - одна з найскладніших ділянок.

Довжина цієї смуги перешкод - понад 100 метрів. Воїни мають пройти її в обидві сторони. Тут тренуються і фізични якості бійців, і психологічні, і тактичні.

Анатолій Журавльов, кореспондент:

За легендою, на зворотньому шляху серед воїнів з'явилися поранені. Тепер завдання побратимів - евакуювати їх. Під акомпанемент вибухів та пострілів.

- Відпочинь, командир! - Та дудки! Дудки! - Командир відпочиває! - Дудки! - Принімай. - Давай!

Позивний "Сокіл", військовослужбовець Збройних сил України:

Ця смуга так і називається - психо-полоса. Тобто, військовослужбовець проходить, на нього максимально тиснуть інструктори, тиснуть вогні, взриви... Завдання - вивести людину зі своєї колії. На жаль, у нас був один 300-тий, але ми його шикарно евакуювали!

Позивний "Отаман", військовослужбовець Збройних сил України:

Основний момент цих навчань - треба, щоб виділити оцей інтелект бойовий підрозділу. Якщо його нема... Один в полі не воїн. Всі, хто пройшов цю полосу - в них самооцінка в рази збільшується! На тих, хто не проходив потім дивляться: "Ну що, салага?!" *сміється. - Я задоволений, як сьогодні пройшли хлопці.

Позитивно загальну підготовку бійців оцінили і в командуванні Об'єднаних сил ЗСУ.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України:

Підрозділ діяв злагоджено, він отримав високу оцінку. Але я також свідомий того, що ці заходи потрібно проводити і надалі - постійно тренувати війська, сили. Для того, щоб, по-перше, виконувати завдання в Північній операційній зоні. Зокрема, сьогодні тренувався підрозділ контрдиверсійної боротьби. Також тут тренувалися підрозділи, які в майбутньому, можливо, будуть задіяні на півдні та сході нашої країни.

Самі ж бійці наголошують: готові виконувати нові поставлені завдання на передовій.

Позивний "Отаман", військовослужбовець Збройних сил України: