Багнюка та дим, вибухи та вогонь зі стрілецької зброї: українські військові провели навчання [ Редагувати ]
Багнюка та дим, вибухи та вогонь зі стрілецької зброї. Це - реалії тренувань українських захисників. Такі умови під час навчань потрібні навіть досвідченим бійцям, щоб зберегти навички, зазначають у командуванні Об'єднаних сил ЗСУ. На одному з вишколів побував і Анатолій Журавльов. Далі - його репортаж.
Тут панує атмосфера реальних бойових дій! Працює піхота, працює військова техніка.
Українські захисники відточують навички у Північній операційній зоні. Більшість із них - уже досвідчені воїни. Втім, вони кажуть: тренування - надважлива справа.
Позивний "Сокіл", військовослужбовець Збройних сил України:
Фізична підготовка, технічна підготовка, тактична підготовка, медицина. Це все повинно бути. Особливо в спецпідрозділах. Але саме важливе в підготовці - це психологічна підготовка.
Кілька локацій. І кожна - максимально наближена до умов передової. Ось ця - одна з найскладніших ділянок.
Довжина цієї смуги перешкод - понад 100 метрів. Воїни мають пройти її в обидві сторони. Тут тренуються і фізични якості бійців, і психологічні, і тактичні.
Анатолій Журавльов, кореспондент:
За легендою, на зворотньому шляху серед воїнів з'явилися поранені. Тепер завдання побратимів - евакуювати їх. Під акомпанемент вибухів та пострілів.
- Відпочинь, командир! - Та дудки! Дудки! - Командир відпочиває! - Дудки! - Принімай. - Давай!
Позивний "Сокіл", військовослужбовець Збройних сил України:
Ця смуга так і називається - психо-полоса. Тобто, військовослужбовець проходить, на нього максимально тиснуть інструктори, тиснуть вогні, взриви... Завдання - вивести людину зі своєї колії. На жаль, у нас був один 300-тий, але ми його шикарно евакуювали!
Позивний "Отаман", військовослужбовець Збройних сил України:
Основний момент цих навчань - треба, щоб виділити оцей інтелект бойовий підрозділу. Якщо його нема... Один в полі не воїн. Всі, хто пройшов цю полосу - в них самооцінка в рази збільшується! На тих, хто не проходив потім дивляться: "Ну що, салага?!" *сміється. - Я задоволений, як сьогодні пройшли хлопці.
Позитивно загальну підготовку бійців оцінили і в командуванні Об'єднаних сил ЗСУ.
Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України:
Підрозділ діяв злагоджено, він отримав високу оцінку. Але я також свідомий того, що ці заходи потрібно проводити і надалі - постійно тренувати війська, сили. Для того, щоб, по-перше, виконувати завдання в Північній операційній зоні. Зокрема, сьогодні тренувався підрозділ контрдиверсійної боротьби. Також тут тренувалися підрозділи, які в майбутньому, можливо, будуть задіяні на півдні та сході нашої країни.
Самі ж бійці наголошують: готові виконувати нові поставлені завдання на передовій.
Позивний "Отаман", військовослужбовець Збройних сил України:
На кожного нашого бійця - 45 цих уродів. Ви розумієте скільки в нас роботи? Тому в нас приказа "помирати" ні в кого не було! Тільки виживаєм, тільки перемагаєм, вперед!
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