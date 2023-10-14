Допомогти майже пʼятьом мільйонам переселенців оформити документи та отримати речі першої необхідності. І зробити це без зайвої бюрократії та біганини. Про роботу працівників регіональних координаційних центрів говорили на форумі, ініційованому Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Над чим ще потрібно попрацювати? Єлизавета Яковлева розкаже.

Івано-Франківщина. Регіон, що прийняв понад 150 тисяч переселенців. Посадовці наголошують: людей на новому місці забезпечують найнеобхіднішим, допомагають знайти житло.

Людмила Сірко, заступниця голови Івано-Франківської ОВА:

Є вже підписання меморандуму на будівництво багатоквартирного будинку якраз щоб люди, які цього потребують, були забезпечені соціальним житлом. Також є проєкти від трьох міжнародних донорів, які мають на меті будівництво будиночків для дітей із дитячих будинків сімейного типу.

Людмила Сірко каже: їхній регіон готовий зустрічати людей, що тікають від війни, навіть узимку.

Людмила Сірко, заступниця голови Івано-Франківської ОВА:

На сьогодні у нас є 90 шелтерів, де проживають біля трьох тисяч ВПО. Ми бачимо, що ми маємо резервні місця для того, якщо люди будуть змушені будуть виїжджати зі своїх домівок для того, щоб ми їх розмістили.

У центральних областях, де також приймають тисячі переселенців, - нині інші виклики.

Олексій Бруслик, заступник голови Полтавської ОВА:

Перш за все, це підготовка в рамках критичної інфраструктури, забезпечення генераторами. Є потреба в забезпеченні генераторами пунктів життєстійкості або "Пунктів незламності", які будуть у нас функціонувати в період опалювального сезону, тому що потрібно забезпечити збільшення кількості "Пунктів незламності".

Втім на Полтавщині й досі активно допомагають тим, хто шукає прихистку.

Олексій Бруслик, заступник голови Полтавської ОВА:

Ми прокомунікували і відпрацювали 4 об'єкта, де проживають більше тисячі осіб. Ми готові підписати меморандум з ООН. Ми сподіваємося, що ця робота буде проведена нашими міжнародними партнерами.

Аби переселенці могли швидко зорієнтуватися на новому місці та отримати відповіді на найголовніші питання, ще півроку тому в різних регіонах України стали з'являтися координаційні центри - нині вони є у кожній області. Посадовці наголошують: там готові допомогти не лише людям, що втекли від війни.

Ірина Верещук, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України:

Ми зараз говоримо про ВПО, ми кажемо про ветеранів і членів їх сімей, сімей загиблих, тих, хто в полоні. Ми кажемо про дітей. Особливо вразлива категорія - дітей на війні.

В Україні, за офіційними даними, близько 5-ти мільйонів людей були змушені покинути домівки та тікати подалі від війни. Регіональні координаційні центри покликані стати таким собі посередником між владою та людиною, яка звертається за допомогою.

Ірина Верещук, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України:

У нас немає часу рік вирішувати, хто що кому повинен дати, або яку постанову прийняти. У нас є буквально декілька днів, щоби вирішити питання по суті, і ми будемо їх використовувати.

Загалом в Україні діють 24 координаційні центри. Кошти на їхнє утримання дають місцеві громади, волонтери та міжнародні донори.