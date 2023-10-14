Румунія збільшить коридор для українського зерна [ Редагувати ]
Румунія планує подвоїти обсяг транзитного коридору для експорту українського зерна, збільшивши його з двох до чотирьох мільйонів тонн.
Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква повідомив у ефірі національного телемарафону "Єдині новини", що Румунія прийняла умови щодо імпорту українського зерна і розуміє, що український зерновий ринок не представляє загрози для неї та інших європейських країн.
Під час візиту Зеленського до Румунії ми обговорили, як вдвічі збільшити транзитний коридор до Румунії. З нинішніх двох мільйонів тон щомісячно ми маємо збільшити до чотирьох мільйонів тон цей транзит, - сказав Жовква.
Жовква роз'яснив, що це означає, що через територію Румунії пройде до 70% українського аграрного експорту, якщо враховувати всі суміжні країни. З цим обсягом експорту Україна та Румунія стануть важливими учасниками у забезпеченні світової продовольчої безпеки.
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