Рука москви у війні проти Ізраїлю. Чим вигідний цей конфлікт кремлю і які небезпеки може нести для українського наступу - думки західних аналітиків зібрала у Лондоні наша Світлана Чернецька.

Чи зможе Захід забезпечувати боєприпасами дві війни? Це питання зараз турбує аналітиків. Особливо це стосується "натівського"калібру 155 міліметрів. У війні проти росії ці боєприпаси витрачаються по кілька тисяч на день. Ізраїльське військо теж використовує цей калібр.

Щоправда, на нинішньому етапі ЦАХАЛ по-мінімуму задіює артилерію, зараз акцент на повітряні атаки з великим розходом високоточних бомб. Але чим довше триватиме війна в Ізраїлі, тим більше запитів перетинатимуться з українськими. Це стосується також і винищувачів, бо основним літаком ВПС Ізраїлю є F-16, які мають надійти на озброєння України. І хоча дефіциту в самих літаках немає, на Заході цілком може виникнути брак їх комплектуючих. Ну а просто зараз Ізраїлю потрібно вдягнути та оснастити 300 тисяч резервістів.

Джеймі Шей, заступник помічника Генерального секретаря НАТО (2010-2018):

Перемикання уваги - це найбільша користь для росії з ізраїльського конфлікту. Давайте візьмемо конкретний випадок для прикладу: американський конгрес зараз дебатує великий збройний пакет для Ізраїлю, а не для України, ми знаємо, що втома від української війни вже дуже відчутна в Конгресі. Лише кілька днів тому ми бачили, що адміністрації довелося пожертвувати шістьма мілярдами допомоги Україні заради згоди щодо бюджету. А зараз ми в ситуації, коли Конгрес негайно буде ставити в пріоритет допомогу Ізраїлю, бо ж вона глибоко вписана американську домашню політику, на відміну від української. І всі оті американські боєприпаси 155-го калібру, які Україна хоче для свого контрнаступу чи ті засоби ППО, якщо вони зараз підуть до Ізраїлю, замість України, тож Україна може опинитися у доволі складній ситуації.

Росія не поспішає обирати сторону конфлікту в Ізраїльській війні. З ХАМАСом у москви давня дружба. Його представників неодноразово приймали в москві і не визнають терористичною організацією, як це зробили у західному світі. З іншого боку, кремль не хоче сваритися з Ізраїлем.

путін та Нетаньягу мають дружні відносини. Він цінує те, що Тель-Авів залишився осторонь війни в Україні: не запровадив санкцій проти москви і не надає летальної зброї Києву. Але якщо Ізраїльська війна виросте до більшого конфлікту, за участі Ірану, Сирії і Лівану - це дуже небажаний сценарій для кремля. Адже змусить росію вибрати одну зі сторін. І навряд чи це буде Ізраїль.

Лоуренс Фрідман, почесний професор департаменту вивчення війни Королівського коледжу Лондона:

росія зараз значною мірою є частиною вісі, що включає Іран, Сирію та Хезболлу. Більшою мірою через власні слабкі сторони та війну в Україні. росія мусила звернутися за підтримкою до Ірану, отримує дрони від них та іншу допомогу. Один із сюрпризів тут те, що Нетаньяху колись мав дуже добрі стосунки з путіним. Але Україна продемонструвала більшу солідарність з Ізраїлем, аніж Ізраїль з Україною. Роль путіна в ізраїльському конфлікті може стати цікавим і потенційно тривожним зрушенням у міжнародній політиці.

Аналітики кажуть, москва напевне сподівається знову виступити миротворицею, щоби уникнути великого регіонального конфлікту. Але також, щоби повернути собі глобальну значимість. Вона все ще сподівається, що Захід поважатиме її роль на Близькому Сході та знову почне з нею рахуватися. Втім, ізраїльська війна, як і війна росії проти України - демонструє хто є хто, кажуть військові оглядачі.

Чіп Чапман, генерал-майор британської армії у відставці:

Я думаю, що Україні стане легше отримувати підтримку від американців, бо з цих двох конфліктів повстає більш загальне питання - які цінності насправді відстоює Америка, і вона точно не відстоює вторгнення в країни, особливо з демократичними урядами. І я думаю, що вони загорнуть підтримку України та Ізраїлю в один пакет, щоби продовжувати її стільки, скільки це буде потрібно.

А вже зараз москва отримує фінансову вигоду від ізраїльської війни. Завдяки стрибку ціни на нафту. Після атаки ХАМАСу, її вартість зросла на 4%. Тривалий конфлікт забезпечить додаткові рублі до бюджету, а отже додаткові витрати на армію.