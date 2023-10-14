Менше місяця залишається до оприлюднення звіту, в якому Єврокомісія оцінить, як Україна впоралася з рекомендаціями, наданими разом зі статусом кандидата. На основі цього документа країни-члени Євросоюзу будуть вирішувати - запрошувати нашу державу до переговорів про вступ, чи ні.

Коли саме оприлюднять цей звіт? Яка позиція Офісу Президента і якої думки про підготовку України політичні експерти? Дізнавалась Ірина Іванова.

Україна виходить на фінішну пряму в підготовці до переговорів з Євросоюзом. Отримавши статус кандидата, наша держава зобовʼязалася провести кілька ключових реформ, що стосуються, серед іншого, верховенства права, боротьби з корупцією та антиолігархічного законодавства. За ці рік і чотири місяці, попри повномасштабну війну, Україна майже повністю виконала всі сім критеріїв. І в Офісі Президента впевнені: до оголошення звіту Єврокомісії з усім впораються.

Ігор Жовква, заступник керівника Офісу Президента:

Ми завершуємо ту роботу, яка має бути завершена, залишилось прийняти ще буквально дуже малу кількість законів - один чи два, які фіналізують той перелік законів у критеріях. Друге - уряд виконав свою роботу, ті завдання, які були потрібні відповідно до цих семи рекомендацій, президент на постійному контролі, на щотижневому контролі триває це питання, і отримує інформацію від профільного віце-премʼра, від премʼєр-міністра, від Верховної Ради - що ще потрібно зробити. Ми постійно в діалозі з Урсулою та Єврокомісією, і говоримо про те, що маємо всі підстави отримати позитивний звіт. А він у свою чергу стане основою для, сподіваємось, позитивного рішення Європейської ради.

Під час нещодавнього візиту в Бельгію Ігор Жовква заявив, що Україна розраховує почати переговори з ЄС щодо вступу вже у першому півріччі наступного року, коли саме Бельгія, де розташовані ключові євроінституції, головуватиме у ЄС. Політичні експерти, з якими нам вдалося поспілкуватися, в своїх оцінках більш обережні. Для рішення про початок переговорів має бути не лише позитивний звіт Єврокомісії, а й згода всіх 27 країн-членів ЄС, і Україна мусить докласти зусиль, щоб переконати їх - ми змінюємось і потрібні Євросоюзу.

Тінатін Ахвледіані, дослідниця, завідувачка відділом фінансових ринків та інститутів Центру досліджень європейської політики (CEPS):

Україна дуже добре впоралася, зважаючи, що веде війну. Не можна недооцінювати прогресу. Ми бачимо політичну волю України, і це хороший знак для ЄС, щоб рухатися далі до переговорів щодо вступу. Трохи оптимістично чекати переговорів на початку наступного року. Варто сподіватися цього року на позитивний сигнал, що ЄС до них готовий, але я би не привʼязувала початок переговорів до першого півріччя наступного року.

Шанси на позитивний звіт Єврокомісії досить високі, вважає директорка з наукової роботи в Інституті економічних досліджень та політичних консультацій Вероніка Мовчан. За її словами, Україна взялася за виконання критеріїв Єврокомісії уже пройшовши значний шлях реформування в попередні роки.

Вероніка Мовчан, директорка з наукової роботи в Інституті економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД):

У нас рекомендацій менше, ніж наприклад в Грузії чи в Молдові. І рекомендації в нас дуже багато в чому специфічні: запустити певну комісію, призначити певного там керівника, тобто не розробити закон про спеціальну прокуратуру, а забезпечити завершення конкурсу. Це означає, що орган працює, він працює достатньо адекватно, хоча там ще є за що боротись, і от нам треба зробити певні дуже конкретні кроки.

Позитивний звіт Єврокомісії, за словами пані Мовчан, це золотий ключ, який відкриє подальші кроки до євроінтеграції. А це означає - виконання нових умов і подальша зміна законодавства. Перед вступом до Євросоюзу Україна повинна прийняти приблизно три тисячі законодавчих актів. Крім того, для гармонізації з ЄС, наголошує експертка, потрібні зміни в інших сферах - економіці, технічному регулюванні, державних закупівлях, соціальній політиці та інших.

Ірина Іванова, кореспондентка: