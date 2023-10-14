Тихий концерт влаштували для паліативних пацієнтів у Черкасах [ Редагувати ]
Тихий концерт влаштували для паліативних пацієнтів у Черкасах. Приурочили захід до всесвітнього дня хоспісів. Репортаж з Черкас.
У палаті Давида - тільки й розмов про тихий концерт. Чоловік хоче встигнути закінчити усі процедури до початку заходу.
Давид Рішардович, пацієнт відділу паліативної допомоги:
Коли лежати і думати як ти болієш і немає розваг ніяких, воно начинає як брати трохи депресія, коли приїздять люди, розвлєчєніє проходить, ти забуваєшся, стає набагато краще, жити більше хочеться.
Музиканти готуються до виступу у кімнаті дозвілля. Лілія у лікарні грає не вперше, у таких концертах відчуває особливу енергію.
Лілія Сіньковська, волонтерка:
Якшо нас запрошують, то ми потрібні, музика потрібна і в принципі для цього, для взаємодопомоги і обміну енергіями ми сюди приїжджаємо і, мабуть, будемо приїжджати ще не раз.
Особливість таких заходів - спокійна музика.
Концерт триває недовго, щоб пацієнти не втомлювались. У цьому відділені вони отримують знеболення, деяких готують для подальшого лікування. Особлива увага і психологічній допомозі.
Людмила Колєснікова, психологиня:
Те, шо у нас в голові, впливає дуже на фізичний стан. Це дуже такий вплив великий, все налаштовано у нас на те,шоб пацієнта морально підняти, зарядити на подальше лікування, шоб мав сили боротись з цією хворобою.
Всесвітній день хоспісів та паліативної допомоги відзначають 14 жовтня, щоб нагадати кожному про головне.
Людмила Гура, завідувачка відділу паліативної допомоги:
Такі пацієнти є. Їх не потрібно боятись, їх потрібно підтримувати, родичам доносити, шо у нас є такий відділ, де можна отримати кваліфіковану допомогу, якісну і психологічну підтримку як родичів, так і пацієнтів.
У відділенні паліативної допомоги нині перебуває 30 осіб, проте тут говорять про потребу у збільшенні ліжок. Торік тут допомогу отримало 315 людей, а за 9 місяців цього року - на вісім пацієнтів більше.
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