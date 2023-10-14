Тихий концерт влаштували для паліативних пацієнтів у Черкасах. Приурочили захід до всесвітнього дня хоспісів. Репортаж з Черкас.

У палаті Давида - тільки й розмов про тихий концерт. Чоловік хоче встигнути закінчити усі процедури до початку заходу.

Давид Рішардович, пацієнт відділу паліативної допомоги:

Коли лежати і думати як ти болієш і немає розваг ніяких, воно начинає як брати трохи депресія, коли приїздять люди, розвлєчєніє проходить, ти забуваєшся, стає набагато краще, жити більше хочеться.

Музиканти готуються до виступу у кімнаті дозвілля. Лілія у лікарні грає не вперше, у таких концертах відчуває особливу енергію.

Лілія Сіньковська, волонтерка:

Якшо нас запрошують, то ми потрібні, музика потрібна і в принципі для цього, для взаємодопомоги і обміну енергіями ми сюди приїжджаємо і, мабуть, будемо приїжджати ще не раз.

Особливість таких заходів - спокійна музика.

Концерт триває недовго, щоб пацієнти не втомлювались. У цьому відділені вони отримують знеболення, деяких готують для подальшого лікування. Особлива увага і психологічній допомозі.

Людмила Колєснікова, психологиня:

Те, шо у нас в голові, впливає дуже на фізичний стан. Це дуже такий вплив великий, все налаштовано у нас на те,шоб пацієнта морально підняти, зарядити на подальше лікування, шоб мав сили боротись з цією хворобою.

Всесвітній день хоспісів та паліативної допомоги відзначають 14 жовтня, щоб нагадати кожному про головне.

Людмила Гура, завідувачка відділу паліативної допомоги:

Такі пацієнти є. Їх не потрібно боятись, їх потрібно підтримувати, родичам доносити, шо у нас є такий відділ, де можна отримати кваліфіковану допомогу, якісну і психологічну підтримку як родичів, так і пацієнтів.

У відділенні паліативної допомоги нині перебуває 30 осіб, проте тут говорять про потребу у збільшенні ліжок. Торік тут допомогу отримало 315 людей, а за 9 місяців цього року - на вісім пацієнтів більше.