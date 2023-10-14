У суботу, 14 жовтня, у зв'язку з потенційною загрозою, Лувр та Версальський палац було евакуйовано. Про це повідомляє Le Parisien.

Причиною для цієї евакуації стало анонімне повідомлення про нібито підкидання вибухівки, яке було надіслане на поштову скриньку поліції.

На місце події прибула спеціалізована група фахівців, і Версальський палац залишився закритим до кінця дня.

Крім того, на короткий час був проведений евакуаційний захід у одному з залів Ліонського вокзалу в Парижі через залишену без нагляду сумку. Виявилось, що ця тривога була необґрунтованою. Раніше повідомлялося про евакуацію музею Лувра.

Après le musée du Louvre ce matin, évacuation en cours au Château de #Versailles. La raison reste pour l'heure Inconnue. Tout se passe dans le calme. pic.twitter.com/TLz3DMn8zQ — Charles Ducrocq (@DucrocqCharles) October 14, 2023

Нагадаємо, Лукаша Ясіню, речника Міністерства закордонних справ Польщі, звільнили з посади. Причиною стало розповсюдження дезінформації щодо парламентських виборів. Раніше прессекретар висловлювся про Волинську трагедію.