Те, що відбувається в Газі після відповіді Ізраїлю на атаку ХАМАСу, можна вже охарактеризувати як гуманітарну кризу.

Там не лише відсутнє електропостачання, але також виникли проблеми з доступом до води, продуктами харчування та ліками. Мобільний зв'язок відсутній.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону "Єдині новини". Він додав, що Україна активно працює над евакуацією своїх громадян, але зіткнулася з численними труднощами.

За даними Уповноваженого, на сьогоднішній день потребують евакуації 243 громадянина України. Проте він наголошує, що ця цифра є лише початковою і буде зростати. Лубінець вказав, що проблеми зі зв'язком ускладнюють взаємодію з українськими громадянами. За його словами, серед тих, хто просить евакуації, переважно жінки, які вийшли заміж за палестинців і проживали на території Сектора Гази.

В сім’ях з’явились діти. В когось з дітей є документи українського заразка, у когось немає. У когось вийшов термін щодо українських паспортів. МЗС працює максимально ефективно, щоб нам дозволили фізично туди приїхати, на пункт перетину, щоб всі громадяни України, які потребують допомоги, таку допомогу отримали. Нам неважливо, документи протерміновані чи ні, ми зробимо все, щоб їх евакуювати, - сказав Лубінець.

Він також відзначив, що вчора було укладено офіційну угоду щодо дозволу на евакуацію громадян України з Сектора Гази до Єгипту, так само, як і громадян інших іноземних країн. Проте напередодні евакуації дозвіл було відхилено.