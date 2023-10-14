Володимир Фітьо, начальник служби зв'язків з громадськістю в командуванні Сухопутних військ, висловив свою позицію стосовно інформації щодо виклику на військову службу всіх громадян, включаючи жінок.

Зараз жінки-медики просто встають на військовий облік, але це не означає мобілізацію. Це для загального заспокоєння. Це для того, щоб виконати вимоги законопроекту про військовий облік, - сказав він в ефірі телемарафону.

Володимир Фітьо заявив, що наразі в Україні мобілізація стосується чоловіків у віці від 18 до 60 років, які, в залежності від їхнього стану здоров'я, можуть бути призвані на військову службу в Збройних силах України.

Основний меседж, який хотів би всім нагадати: обов’язок захищати свою країну прописаний в Конституції України і для того, щоб бути готовим виконувати свій обов’язок по захисту України - необхідно з’явитися в свої територіальні центри комплектування та соцпідтримки та оновити свої облікові данні, - сказав він.

Нагадаємо, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розпочав перевірку інформації про побиття мобілізованих у ТЦК Тернополя.