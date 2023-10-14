14 жовтня столичні рятувальники зняли двох підлітків з даху багатоповерхівки. Про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Служба отримала повідомлення о 17:54, що двоє підлітків залізли на дах будівлі і не можуть самостійно спуститися. На місце події була відправлена група рятувальників.

За інформацією служби, прибувши на місце інциденту, рятувальники встановили, що на даху п'ятиповерхової будівлі знаходяться двоє неповнолітніх. Рятувальники використали колінчастий підіймач, щоб безпечно зняти підлітків з даху та передати їх у руки поліції.