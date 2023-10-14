Речник СБУ Артем Дехтяренко та телеведуча "24 Каналу" Анастасія Норіцина оголосили про своє одруження у соціальних мережах.

До цієї миті я шукав тебе все життя, щоб бути поруч з тобою решту свого життя. Разом за будь-яких обставин! І у час війни, і в день нашої перемоги, - написав речник у Facebook.