Речник СБУ одружився з відомою українською телеведучою (фото) [ Редагувати ]
Речник СБУ Артем Дехтяренко та телеведуча "24 Каналу" Анастасія Норіцина оголосили про своє одруження у соціальних мережах.
До цієї миті я шукав тебе все життя, щоб бути поруч з тобою решту свого життя. Разом за будь-яких обставин! І у час війни, і в день нашої перемоги, - написав речник у Facebook.
Офіційну реєстрацію шлюбу проведено в Міністерстві юстиції, там був присутній і Денис Малюська.
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