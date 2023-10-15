Дощі та вітер: де синоптики прогнозують непогоду 15 жовтня [ Редагувати ]
Погода в Україні сьогодні, 15 жовтня, буде теплою. Проте частину нашої країни накриють дощі та шквали.
За прогнозами синоптиків, сьогодні вдень на півночі, заході, а також у центральних областях очікуються дощі. У Карпатському регіоні будуть сильні опади.
На решті території без опадів. Вітер переважно південно-західний та північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. На заході України можливі пориви вітру до 15-20 м/с.
Температура повітря у західних областях впродовж доби +9 +14 градусів. На решті території вдень +18 +23 градуси, а у північних та центральних областях +13 +18.
Вночі стовпчики термометрів покажуть +8 +13 градусів, у південно-східній частині +5 +10 градусів.
У столиці сьогодні хмарно з проясненнями. Вдень очікуються дощі. Вітер переважно південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
У Києві вдень температура повітря буде близько +14 +16 градусів, а вночі +11 +13 градусів.
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