Голова Палестинської адміністрації Махмуд Аббас поговорив з президентом США Джо Байденом і заявив, що виключає евакуацію палестинців з Сектору Гази.

Зазначається, що Байден поговорив з Аббасом та прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Нетаньягу сказав, що для досягнення бойових цілей Ізраїлю необхідна "єдність та рішучість".

Тоді як Аббас заявив, що виключає будь-яку евакуацію палестинців з території Сектора Гази.