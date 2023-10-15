Голова Палестини виключає евакуацію палестинців з Гази [ Редагувати ]
Голова Палестинської адміністрації Махмуд Аббас поговорив з президентом США Джо Байденом і заявив, що виключає евакуацію палестинців з Сектору Гази.
Зазначається, що Байден поговорив з Аббасом та прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Нетаньягу сказав, що для досягнення бойових цілей Ізраїлю необхідна "єдність та рішучість".
Тоді як Аббас заявив, що виключає будь-яку евакуацію палестинців з території Сектора Гази.
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