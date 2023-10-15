Міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що Пекін та Вашингтон останнім часом провели низку контактів на високому рівні, двосторонні відносини перестали погіршуватися та стабілізувалися.

Про це повідомляє МЗС Китаю.

Очільник МЗС Китаю у телефонній розмові з держсекретарем США Ентоні Блінкеном висловив сподівання, що Вашингтон буде й надалі рухатись назустріч КНР у врегулюванні розбіжностей між двома країнами, що сприятиме поверненню китайсько-американських відносин на шлях стабільного розвитку.

У відомстві зазначили, що Блінкен запевнив Ван І у тому, що Сполучені Штати готові працювати з Китаєм для реалізації досягнутих домовленостей та відповідально управляти американсько-китайськими відносинами та сприяти стабілізації.