ЗСУ знищили ще 880 росіян та майже десяток танків: Генштаб оновив втрати рф [ Редагувати ]
Протягом минулої доби, 14жовтня, українські військові ліквідували ще 880 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 287 770 одиниць особового складу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.10.23 орієнтовно склали:
особового складу - близько 287 770 (+880) осіб ліквідовано;
танків - 4948 (+8) од.;
бойових броньованих машин - 9362 (+25) од.;
артилерійських систем - 6866 (+33) од.;
РСЗВ - 813 (+2) од.;
засоби ППО - 547 (+0) од.;
літаків - 317 (+1) од.;
гелікоптерів - 316 (+0) од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5269 (+1) од.;
крилаті ракети - 1531 (+0) од.;
кораблі/катери - 20 (+0) од.;
підводні човни - 1 (+0) од.;
автомобільної техніки та автоцистерн - 9249 (+24) од.;
спеціальна техніка - 976 (+6) од.
по темі
На півдні російські терористи вдаються до авіаційних ударів вночі, атакуючи житлові квартали, цивільну інфраструктуру й сільськогосподарські підприємства
Наступ росіян на Куп'янському напрямку відновився. Окупанти хочуть оточити Куп'янськ та вийти до річки Оскіл
Сили оборони України за останню добу знищили російський літак Су-25. Однак на якому саме напрямку - не вказано
Диверсійна розвідувательна група окупантів намагалась прорватися через кордон України в Сумській області та потрапити до об'єкта критичної інфраструктури
Війська рф у ніч з 11 на 12 жовтня здійснили чергову атаку дронами-камікадзе територією України. Сили ППО знищили 28 ворожих повітряних цілей