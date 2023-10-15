Рф на півдні переключилась на нічні удари авіацією, але артобстріли зменшились - Гуменюк [ Редагувати ]
На півдні російські терористи вдаються до авіаційних ударів вночі, атакуючи житлові квартали, цивільну інфраструктуру й сільськогосподарські підприємства. Водночас артилерійські обстріли зменшились через снарядний голод.
Про це повідомила речниця Південного оперативного командування ЗСУ Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
За словами Гуменюк, наразі навколо річки Дніпро точиться контрбатарейна протидія. Ворог тисне на цивільних нічними авіаційними ударами. Окрім того, б'є артилерією, втім почав використовувати менше боєприпасів.
"Це означає, що відчувається у них снарядний голод. Ми продовжуємо над цим працювати - за минулу добу знищили черговий контрольний пункт, командний пункт і пункт управління БПЛА", - додала Гуменюк.
Зокрема вона додала, що на півдні України терористи активно використовують свої БпЛА розвідувального типу та дрони для скидання осколкових боєприпасів.
по темі
Протягом минулої доби, 14жовтня, українські військові ліквідували ще 880 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 287 770 одиниць особового складу
Наступ росіян на Куп'янському напрямку відновився. Окупанти хочуть оточити Куп'янськ та вийти до річки Оскіл
Сили оборони України за останню добу знищили російський літак Су-25. Однак на якому саме напрямку - не вказано
Диверсійна розвідувательна група окупантів намагалась прорватися через кордон України в Сумській області та потрапити до об'єкта критичної інфраструктури
Війська рф у ніч з 11 на 12 жовтня здійснили чергову атаку дронами-камікадзе територією України. Сили ППО знищили 28 ворожих повітряних цілей