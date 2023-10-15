На півдні російські терористи вдаються до авіаційних ударів вночі, атакуючи житлові квартали, цивільну інфраструктуру й сільськогосподарські підприємства. Водночас артилерійські обстріли зменшились через снарядний голод.

Про це повідомила речниця Південного оперативного командування ЗСУ Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За словами Гуменюк, наразі навколо річки Дніпро точиться контрбатарейна протидія. Ворог тисне на цивільних нічними авіаційними ударами. Окрім того, б'є артилерією, втім почав використовувати менше боєприпасів.

"Це означає, що відчувається у них снарядний голод. Ми продовжуємо над цим працювати - за минулу добу знищили черговий контрольний пункт, командний пункт і пункт управління БПЛА", - додала Гуменюк.

Зокрема вона додала, що на півдні України терористи активно використовують свої БпЛА розвідувального типу та дрони для скидання осколкових боєприпасів.