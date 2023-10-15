Росія активно використовує залізницю у своїй логістиці для переміщення живої сили та зброї. Тому залізниця залишається однією з головних цілей для ударів України.

Про це повідомляє Міноборони Британії в Twitter.

"Залізнична логістика продовжує залишатися життєво важливим компонентом у підтримці вторгнення Росії. Росія використовує свої залізничні мережі для переміщення боєприпасів, бронетехніки, палива та особового складу в Україну", - зазначає розвідка.

При цьому російські окупанти активно використовують також залізницю на окупованій території України. Хоч залізниця залишається вразливою для артилерії, ракет та диверсій.

У розвідці додали, що у попередніх конфліктах виснаження залізниці вимагало постійних та точних атак з повітря та землі.