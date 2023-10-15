Росіяни вночі вдарили авіабомбою по будинку в Харківській області, є загиблі [ Редагувати ]
Російські терористи, 15 жовтня, вночі вдарили керованою авіабомбою по приватному будинку Дружелюбівки Харківської області. Загинули двоє людей.
Про це повідомляє в Telegram-каналі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Вночі, близько 02:30, ворог завдав удару керованою авіабомбою по с. Дружелюбівка Ізюмського району. Зруйновано приватний будинок, сталася пожежа. Загинули 2 людей - чоловік 57 років та 54-річна жінка", - пише Синєгубов.
За словами голови ОВА, ще одна жінка внаслідок обстрілу отримала осколкове поранення. Її госпіталізували в задовільному стані.
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