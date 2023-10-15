Ikea, H&M і Zara: МЗС працює над поверненням брендів в Україну [ Редагувати ]
Відомі світові бренди, які закрили магазини в Україні після початку російського вторгнення, можуть повернутися. Йдеться про Ikea, H&M та Zara.
Про це повідомляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Наталії Мосейчук.
Кулеба розповів, що відомий фастфуд McDonald's повернувся в Україну після того, як він провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
"Так, я подзвонив Блінкену з інших питань і в кінці кажу: "Тоні, а що за не порядок? Що це за ставлення таке до нас". І так воно почало до нас потрохи повертатися", - сказав він.
При цьому Кулеба наголосив, що МЗС працює й над поверненням інших світових брендів в Україну.
"Ми працювали над Ikea, H&M, Zara, оці всі бренди базові, які мають бути... Так, я вважаю, що чим більше тут (в Україні, - ред.) буде міжнародного бізнесу працювати, тим більше впевненості в перемозі це додаватиме", - додав міністр.
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