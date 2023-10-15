Ізраїлю довелось перенести наземну операцію в Секторі Газа [ Редагувати ]
Ізраїль готувався провести наземну операцію в Секторі Газа у ці вихідні, але її довелось відкласти на кілька днів через погодні умови. Негода завадила б пілотам й операторам БпЛА забезпечувати повітряне прикриття сухопутним військам.
За словами трьох високопоставлених ізраїльських офіцерів, військові готуються незабаром вторгнутись в Сектора Газа, аби захопити місто та знищити вищу політичну та військову ієрархію ХАМАС, яка, зі свого боку, нагадаємо, причетна до нападу на Ізраїль 7 жовтня.
"Ця операція ризикує втягнути Ізраїль у багатомісячні кровопролитні міські бої, як на землі, так і в лабіринті тунелів - небезпечний наступ, якого Ізраїль довгий час уникав, оскільки він передбачає ведення бойових дій на вузькому і щільно заселеному клаптику землі, на якому проживає понад 2 мільйони людей", - пише видання.
Зокрема чиновники попереджають про те, що терористи ХАМАС можуть вдаватись до вбивства ізраїльських заручників, використання живого щиту й великої кількості мінних пасток.
Також залишається неясним, чи може "Хезболла" - велике ліванське ополчення, яке підтримує ХАМАС, відповісти Ізраїлю на вторгнення в Газу, відкривши другий фронт.
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