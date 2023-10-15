"Укрзалізниця" 15 жовтня розпочала щоденну експлуатацію першого рейсу на маршруті Івано-Франківськ-Львів-Люблін-Варшава з пересадкою на станції Рава-Руська, як повідомила пресслужба компанії.

До Рави-Руської пасажирів зі Львова, Івано-Франківська, Стрия, Коломиї, Калуша, Брюховичів та Жовкви везе по колії ширини 1520 мм сучасний дизель-поїзд українського виробництва з доступом до Wi-Fi через Starlink. На станції Рава-Руська пасажири здійснюють пересадку на поїзд польського перевізника SKPL європейської колії (1435 мм) і можуть доїхати до Любліна або Варшави, - йдеться у повідомленні.

Для кожного рейсу в одному напрямку може бути перевезено приблизно 200 пасажирів у місцях 1-го та 2-го класу. Подорож з Львова до Варшави забирає близько 9 годин, і вартість квитка починається з 1188 гривень. Всі квитки можна придбати через додаток "Укрзалізниця", на веб-сайті, у чат-боті або у касах вокзалів.

На рейси першого тижня цього поїзда вже продано 70% запропонованих квитків. Дякуємо нашим пасажирам, які обрали для подорожі цей новий маршрут. У найближчих планах міжнародний поїзд Чоп - Прага, а також працюємо над маршрутом Перемишль - Берлін, - зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Кореспонденти "Подробиць" вже встигли протестувати рейс.