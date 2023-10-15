Україна отримує в оренду системи ППО від своїх партнерів з метою підвищення захисту об'єктів критичної інфраструктури в зимовий період.

Про це заявив Юрій Ігнат, речник Повітряних сил ЗСУ, під час ефіру телемарафону "Єдині новини" в неділю, 15 жовтня.

Така практика у нас вже є. Зрозуміло, що кожна країна перш за все дбає про власний захист. Ніхто своє ППО просто так нам не віддасть. Чому так довго постачають ППО, чому дозовано? Бо не має її стільки у світі, щоб нам її віддати, - пояснив він.

Ігнат зазначив, що партнери не лише передадуть Україні системи ЗРК, а також нададуть боєкомплекти та ракети. Щодо країн, які погодилися передати системи ППО, Ігнат не розкрив імен, назвавши цю інформацію "чутливою".

Ця інформація чутлива, особливо наші партнери не хотіли, щоб ми озвучували, - наголосив речник.

Нагадаємо, росія активно використовує залізницю у своїй логістиці для переміщення живої сили та зброї. Тому залізниця залишається однією з головних цілей для ударів України.