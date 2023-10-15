У Києві 12-річна дівчинка випала з багатоповерхівки [ Редагувати ]
15 жовтня в Києві на Мінському масиві було виявлено тіло 12-річної дівчинки без ознак життя. За попередньою інформацією, ця дитина померла в результаті падіння з великої висоти в багатоповерховому будинку.
Інформацію про це надала пресслужба поліції Києва.
Від отриманих травм дівчинка загинула на місці. На місці трагедії тривають першочергові слідчі дії.
Сьогодні близько 12:00 години до поліції надійшла інформація про те, що у дворі багатоповерхівки на вулиці Миколи Гулака виявлено тіло дитини без ознак життя, яка, ймовірно, розбилися внаслідок падіння. На місце прибула слідчо-оперативна група Головного та Оболонського управлінь поліції, ювенальні інспектори, оперативники та медики, -йдеться у повідомленні.
Як пишуть місцеві телеграм-канали, дитина нібито вистрибнула з вікна 22-го поверху.
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