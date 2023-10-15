15 жовтня в Києві на Мінському масиві було виявлено тіло 12-річної дівчинки без ознак життя. За попередньою інформацією, ця дитина померла в результаті падіння з великої висоти в багатоповерховому будинку.

Інформацію про це надала пресслужба поліції Києва.

Від отриманих травм дівчинка загинула на місці. На місці трагедії тривають першочергові слідчі дії.

Сьогодні близько 12:00 години до поліції надійшла інформація про те, що у дворі багатоповерхівки на вулиці Миколи Гулака виявлено тіло дитини без ознак життя, яка, ймовірно, розбилися внаслідок падіння. На місце прибула слідчо-оперативна група Головного та Оболонського управлінь поліції, ювенальні інспектори, оперативники та медики, -йдеться у повідомленні.

Як пишуть місцеві телеграм-канали, дитина нібито вистрибнула з вікна 22-го поверху.

Нагадаємо, на Троєщині сталося подвійне самогубство підлітків. Дві дівчини 17 років вистрибнули з даху недобудованого ЖК.