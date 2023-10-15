Україна успішно атакувала електричну підстанцію у Бєлгородській області, яка постачає електроенергію для військових об'єктів росії.

Водночас, російське Міністерство оборони повідомляє про "знищення українських безпілотників" у Бєлгородській області. Проте джерело УНІАН у Службі безпеки України надало відеозапис успішної атаки на електропідстанцію в Красній Ярузі.

Зазначено, що до цієї підстанції були підключені військові об'єкти російської федерації. На відеозаписі видно, як безпілотні літальні апарати точно атакують цю ціль.