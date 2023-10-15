СБУ атакувала російську електропідстанцію та зробила блекаут [ Редагувати ]
Україна успішно атакувала електричну підстанцію у Бєлгородській області, яка постачає електроенергію для військових об'єктів росії.
Водночас, російське Міністерство оборони повідомляє про "знищення українських безпілотників" у Бєлгородській області. Проте джерело УНІАН у Службі безпеки України надало відеозапис успішної атаки на електропідстанцію в Красній Ярузі.
Зазначено, що до цієї підстанції були підключені військові об'єкти російської федерації. На відеозаписі видно, як безпілотні літальні апарати точно атакують цю ціль.
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Наразі спрогнозувати рівень та масштаб ворожих атак, а також їхній вплив на енергосистему України досить складно, тому енергетики реагуватимуть в залежності від ситуації, - кажуть в профільному міністерстві.
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