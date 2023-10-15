Російський диктатор володимир путін заявив, що США "готуються до конфлікту" з росією та Китаєм. Про це повідомляють російські пропагандисти.

Ми всі готуємося до війни, ми всі готуємося, бо дотримуємося стародавнього принципу: хочеш миру - готуйся до війни. Але ми виходимо з того, що ми хочемо миру, але якщо вони хочуть воювати з росією, то це зовсім інша війна, - сказав він.

Також лідер кремля цинічно провів паралель між війною в Україні, яку розпочали війська рф, та подіями в Ізраїлі. Він висловив думку, що його "спеціальні війська" зовсім відрізняються від того, що відбувається на Близькому Сході зараз.

Це не проведення СВО. Ви подивіться на Близькому Сході. Хіба там спеціальна військова операція? Хіба можна порівняти. А якщо говорити про війну з великими ядерними державами, то це інша історія зовсім. Я не думаю, що людям при здоровому глузді це може спасти на думку. Якщо вона приходить, то це змушує нас тільки насторожуватися. Тим більше, воювати відразу і з росією, і з Китаєм. Нісенітниця, звичайно, - сказав диктатор.

Нагадаємо, армія рф вранці 15 жовтня скинула на Херсонську область 13 керованих авіабомб та влучила в об’єкт інфраструктури.