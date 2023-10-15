Штурм Авдіївки, який триває вже майже тиждень, є спробою агресора заволодіти стратегічною перевагою у воєнному конфлікті, враховуючи повільний контрнаступ України.

Про це пише The Economist.

Зазначається, що події цього тижня є найбільшою активізацією російських наступальних дій після завершення зимової кампанії.

Здебільшого метою цього наступу є намагання створити "котел" навколо українського військового гарнізону в місті і закріпити відновлення стратегічної переваги росії.

росія виділила значні ресурси для свого останнього поштовху. До Авдіївки перекинуто до трьох батальйонів. Їх підтримують танки, бойові машини піхоти та авіація. Подібно до того, як Україна впродовж літа виявила, що зламати добре підготовлену оборону надзвичайно важко, так само росіяни, схоже, понесли суворе покарання за свій штурм Авдіївки, - йдеться у публікації.

Втрата Авдіївки вдарила б по моральному духу українців, зауважує видання The Economist, акцентуючи увагу на стратегічному значенні цього міста, яке ворог не зміг захопити з 2014 року. Битва за Авдіївку триватиме ще деякий час і буде вельми жорсткою.

Нагадаємо, армія рф вранці 15 жовтня скинула на Херсонську область 13 керованих авіабомб та влучила в об’єкт інфраструктури.