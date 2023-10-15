Американська співачка Мадонна, яка раніше влітку відклала свій довгоочікуваний світовий тур The Celebration World Tour через проблеми зі здоров'ям, виступила в Лондоні.

Зірка розпочала своє турне з концерту, який відбувся 14 жовтня на O2 Arena в Лондоні. Усього в Лондоні артистка планує провести ще 5 концертів, і практично на всі з них вже розкуплені білети.

У своїх 65 років виконавиця не відмовилася від свого відомого епатажного стилю, який настільки цінують її фанати по всьому світу. Під час виступу на сцені артистка з'явилася в сміливих та екстравагантних образах, таких як червона сукня-льоль з мереживом, корсети, колготки зі сіточкою, боді та блискучий комбінезон.

Одним зі зворушливих моментів став, коли Мадонна виконуючи свій хіт "Don't Cry for Me Argentina" одягла на себе прапор України, чим вкотре висловила свою підтримку Україні. В мережі зʼявились відео моменту.

Нагадаємо, українська співачка Гайтана, яка наразі проживає за кордоном разом зі своєю сім'єю, показала свою шестирічну доньку, Сапфір-Ніколь, у своєму Instagram.