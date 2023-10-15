Наступний тиждень розпочнеться з погіршення погоди, очікується дощ, похолодання і навіть мокрий сніг. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.

Згідно з її прогнозами, у понеділок, 16 жовтня, максимальна температура повітря буде на рівні +7 до +12 градусів, на півдні досягнеться +15 градусів. У Луганській області буде тепліше, місцями може досягати +20 градусів.

Холодний атмосферний фронт принесе в понеділок дощі та рвучкий вітер у більшість наших областей. У Карпатах можливий мокрий сніг. Увесь наступний тиждень погода вже відповідатиме сезону, буде холодно, з періодичними дощами та рвучким вітром, у затишшях - з туманами, - написала Діденко.

У Києві 16 жовтня передбачається дощ та різке зниження температури, очікується близько +10 градусів вдень.

За прогнозами Наталії Діденко, очікується більш інтенсивний дощ в столиці в найближчу ніч і рано вранці, але вдень в понеділок опади послабшають.

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