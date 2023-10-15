У Львові стартує опалювальний сезон [ Редагувати ]
Починаючи з завтрашнього дня, 16 жовтня, у Львові розпочинається опалювальний сезон. Проте, важливо зауважити, що центральне опалення може бути відключене у місті у випадку терористичних обстрілів з боку росії.
Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.
За словами Андрія Садового, 16 та 17 жовтня у місті буде змінено графік роботи служб, і вони працюватимуть в посиленому режимі. В зв'язку з цим він закликав мешканців дзвонити на гарячу лінію у випадку нестандартних ситуацій.
Також хочу наголосити на особливості цього опалювального сезону. В принципі в нас все готове, але росія, так виглядає, буде атакувати об'єкти критичної інфраструктури. Якщо, не дай Боже, якийсь час не буде централізованого опалення в грудні, чи в січні, чи в лютому, кожен з нас має розуміти, які є альтернативні варіанти, - зауважив міський голова.
Нагадаємо, опалювальний сезон 2023/2024 в Україні запланований на кінець жовтня-початок листопада. Остаточне рішення про подачу тепла ухвалює місцева влада з урахуванням середньодобової температури повітря.
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