До списку небезпечних для Франції осіб внесли 60 росіян [ Редагувати ]
У Франції існує список "S", в якому знаходяться особи, що розглядаються як потенційна загроза для національної безпеки. В нього внесли 60 громадян російської федерації.
Про це повідомляє BFM TV.
Міністр повідомив, що отримав згоду від влади на передачу російській стороні переліку громадян, які можуть бути депортовані.
У списку "S" близько шістдесяти осіб росіян. Серед них, очевидно, є вихідці з Чечні. До цього часу наші інструкції полягали в тому, щоб систематично висилати цих людей, які можуть бути особливо небезпечними, - сказав Дарманен.
Нагадаємо, російський диктатор володимир путін заявив, що США "готуються до конфлікту" з росією та Китаєм.
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