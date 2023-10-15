У Франції існує список "S", в якому знаходяться особи, що розглядаються як потенційна загроза для національної безпеки. В нього внесли 60 громадян російської федерації.

Про це повідомляє BFM TV.

Міністр повідомив, що отримав згоду від влади на передачу російській стороні переліку громадян, які можуть бути депортовані.

У списку "S" близько шістдесяти осіб росіян. Серед них, очевидно, є вихідці з Чечні. До цього часу наші інструкції полягали в тому, щоб систематично висилати цих людей, які можуть бути особливо небезпечними, - сказав Дарманен.

Нагадаємо, російський диктатор володимир путін заявив, що США "готуються до конфлікту" з росією та Китаєм.