Співробітники ФК "Кривбас" не повернулися в Україну з Європи [ Редагувати ]
Співробітники футбольного клубу "Кривбас" не повернулися в Україну після матчу Ліги чемпіонів у Швеції. Про це повідомив журналіст Сергій Болотніков.
За попередніми даними, втікачами є SMM-фахівець Роман Лопатін і фотограф Роман Медведєв, які обслуговували жіночу команду з Кривого Рогу.
Інцидент стався місяць тому, але повідомили про нього лише зараз. У складі делегації жіночої футбольної команди Лопатін і Медведєв поїхали до Європи, де "Кривбас" готувався до матчів жіночої Ліги чемпіонів.
Вони самовільно залишили розташування команди, щоб не повертатися в Україну. Клуб цій втечі не сприяв.
Про втечу співробітників керівництво ФК "Кривбас" повідомило Держприкордонслужбу, поліцію та Міністерство молоді та спорту України.
Нагадаємо, що жіноча команда ФК "Кривбас" невдало виступила у кваліфікації Ліги чемпіонів. 6 вересня у Швеції українки програли Парижу (0:4), а 9 вересня - шведському Лінчепінгу (0:3).
Нагадаємо, днями втік футболіст ФК "Шахтар" U19 Олександр Роспутько. Він не повернувся з командою в Україну після матчу Юнацької ліги УЄФА проти "Антверпена". За чутками, уродженець окупованої Горлівки може перебувати в росії.
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