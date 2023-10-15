ЖФК "Кривбас" після матчу з шведським "Лінчепінгом"

Співробітники футбольного клубу "Кривбас" не повернулися в Україну після матчу Ліги чемпіонів у Швеції. Про це повідомив журналіст Сергій Болотніков.

За попередніми даними, втікачами є SMM-фахівець Роман Лопатін і фотограф Роман Медведєв, які обслуговували жіночу команду з Кривого Рогу.

Інцидент стався місяць тому, але повідомили про нього лише зараз. У складі делегації жіночої футбольної команди Лопатін і Медведєв поїхали до Європи, де "Кривбас" готувався до матчів жіночої Ліги чемпіонів.

Вони самовільно залишили розташування команди, щоб не повертатися в Україну. Клуб цій втечі не сприяв.

Про втечу співробітників керівництво ФК "Кривбас" повідомило Держприкордонслужбу, поліцію та Міністерство молоді та спорту України.

Нагадаємо, що жіноча команда ФК "Кривбас" невдало виступила у кваліфікації Ліги чемпіонів. 6 вересня у Швеції українки програли Парижу (0:4), а 9 вересня - шведському Лінчепінгу (0:3).

Нагадаємо, днями втік футболіст ФК "Шахтар" U19 Олександр Роспутько. Він не повернувся з командою в Україну після матчу Юнацької ліги УЄФА проти "Антверпена". За чутками, уродженець окупованої Горлівки може перебувати в росії.