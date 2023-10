Дворазовий лауреат "Оскара", британський актор Майкл Кейн оголосив про завершення кар'єри у 90 років. Про це він оголосив в інтерв'ю радіостанції BBC.

Я весь час говорю, що збираюся вийти на пенсію. Що ж, тепер я на пенсії. - Я щойно знявся у головній ролі у фільмі, який отримав чудові відгуки. Зараз я можу розраховувати лише на ролі 90-літніх людей похилого віку, ну чи 85-річних, то чому б, подумав я, не завершити на цій ноті?

За словами Кейна, три роки тому він уже вважав, що не повернеться в кіно, але отримав пропозицію зіграти в фільмі "Великий втікач" (The Great Escaper, 2023).

Він тричі відмовлявся від пропозиції, але, перечитуючи сценарій, закохався в образ головного героя - ветерана Другої світової війни Берні Джордана, який втікає з пансіонату для людей похилого віку в англійській глибинці, щоб вирушити до Франції на святкування 70-річчя від дня висадки союзників у Нормандії.

​За 70-річну кар'єру Кейн зіграв більше, ніж у 160 фільмах. Акторський шлях Кейна почався в 1950 році, а зірковий статус йому принесла роль зарозумілого офіцера британської армії в історичній драмі "Зулуси" (Zulu, 1964) режисера Сая Ендфілда.

Кейн шість разів висувався на премію "Оскар" і двічі отримав її за найкращі чоловічі ролі другого плану - у комедії Вуді Аллена "Ханна та її сестри" (Hannah and Her Sisters, 1986) та драмі Лассе Халльстрема "Правила виноробів" (The Cider House Rules, 1999).

На його рахунку також є три "Золоті глобуси" за найкращі чоловічі ролі у фільмах "Вихування Рити" (1984) та "Голосок" (1999), найкращий актор мінісеріалу чи фільму на ТБ за серіал "Джек-різник (1989).

У 2000-х роках Кейн став одним з улюблених виконавців Крістофера Нолана, знявшись у восьми його картинах, включаючи трилогію про Бетмена (2005, 2008 та 2012), в якій британцю дісталася роль дворецького Альфреда.

Майкл Кейн у 2015 році