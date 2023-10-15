На Миколаївщині двоє хлопців підірвалися на міні [ Редагувати ]
У неділю, 15 жовтня, два підриви на мінах сьогодні зафіксовано на Миколаївщині та Чернігівщині. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
У Баштанському районі Миколаївської області діти гралися у полі за селом. Внаслідок вибуху міни загинув 14-річний хлопчик, його 12-річного товариша травмовано. Раніше на цій території велися активні бойові дії.
У Чернігівській області в лісосмузі підірвались двоє місцевих мешканців. Один загиблий, один поранений.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення через підриви на вибухонебезпечних предметах загинуло 248 осіб, 525 - травмовано.
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