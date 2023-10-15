З початку вторгнення міни вбили 248 мирних українців

У неділю, 15 жовтня, два підриви на мінах сьогодні зафіксовано на Миколаївщині та Чернігівщині. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

У Баштанському районі Миколаївської області діти гралися у полі за селом. Внаслідок вибуху міни загинув 14-річний хлопчик, його 12-річного товариша травмовано. Раніше на цій території велися активні бойові дії.

У Чернігівській області в лісосмузі підірвались двоє місцевих мешканців. Один загиблий, один поранений.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення через підриви на вибухонебезпечних предметах загинуло 248 осіб, 525 - травмовано.