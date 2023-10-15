14 жовтня на 80-му році життя через важку хворобу зупинилося серце видатного українського оперного співака, педагога, народного артиста України Олександра Андрійовича Вострякова. Про це повідомляє Національна опера України.

Українське музичне мистецтво втратило великого співака, з ім’ям якого пов’язана одна з найяскравіших сторінок сучасного оперного мистецтва. Олександр Востряков досягнув мистецьких вершин, продовживши і збагативши традиції української оперної школи. Його бездоганне виконання партій вітчизняного і світового класичного репертуару позначалося талантом і натхненністю, психологізмом і артистизмом. Його прекрасний тенор зачаровував тисячі шанувальників опери впродовж майже півстоліття.

Олександр Востряков закінчив Харківський інститут мистецтв ім. I. Котляревського. У 1970 році - диригентський факультет, а в 19730му клас вокалу Т. Веске.

У 1973-76 був його викладачем і водночас солістом Харківського ДАТОБ ім. М. Лисенка, у 1976-83 - солістом Дніпропетровського театру опери та балету. Впродовж трьох десятиліть - від 1983 до 2012 був провідним солістом Національної опери України.





У доробку митця - понад сорок партій, які за своєю емоційною напругою і технічною складністю є вершинами вокально-сценічного мистецтва:

Богун ("Богдан Хмельницький" К. Данькевича),

Максим ("Золотий обруч" Б. Лятошинського),

Ярема ("Згадайте, братія моя" та сольна партія в моноопері "Самотність" В. Губаренка),

Герман, Андрій ("Пікова дама", "Мазепа" П. Чайковського),

Самозванець, Голіцин ("Борис Годунов", "Хованщина" М. Мусоргського),

Ликов ("Царева наречена" М. Римського-Корсакова), Володимир Iгорович ("Князь Iгор" О. Бородіна),

Сергій ("Катерина Iзмайлова" Д. Шостаковича),

Хозе ("Кармен" Ж. Бізе),

Манріко, Герцог, Альфред, Iсмаель, Радамес, Рікардо ("Трубадур", "Ріголетто", "Травіата", "Набукко", "Аїда", "Бал-маскарад" Дж. Верді),

Фауст (однойм. опера Ш. Гуно),

Едгар ("Лючія ді Ламмермур" Г. Доніцетті),

Рудольф, Каварадоссі ("Богема", "Тоска" Дж. Пуччині),

Турідду ("Сільська честь" П. Масканьї),

Джеральд ("Лакме" Л. Деліба),

Лоенгрін, Парсифаль (однойм. опери Р. Вагнера),

партії тенора в Реквіємі Дж. Верді, Реквіємі В.А. Моцарта, Дев’ятій симфонії Л. Бетховена.

З 1990 року Олександр Востряков викладав сольний спів у Київській консерваторії (НМАУ) ім. П. Чайковського.