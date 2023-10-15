Пішов з життя соліст Національної опери Олександр Востряков [ Редагувати ]
14 жовтня на 80-му році життя через важку хворобу зупинилося серце видатного українського оперного співака, педагога, народного артиста України Олександра Андрійовича Вострякова. Про це повідомляє Національна опера України.
Українське музичне мистецтво втратило великого співака, з ім’ям якого пов’язана одна з найяскравіших сторінок сучасного оперного мистецтва. Олександр Востряков досягнув мистецьких вершин, продовживши і збагативши традиції української оперної школи.
Його бездоганне виконання партій вітчизняного і світового класичного репертуару позначалося талантом і натхненністю, психологізмом і артистизмом. Його прекрасний тенор зачаровував тисячі шанувальників опери впродовж майже півстоліття.
Олександр Востряков закінчив Харківський інститут мистецтв ім. I. Котляревського. У 1970 році - диригентський факультет, а в 19730му клас вокалу Т. Веске.
У 1973-76 був його викладачем і водночас солістом Харківського ДАТОБ ім. М. Лисенка, у 1976-83 - солістом Дніпропетровського театру опери та балету. Впродовж трьох десятиліть - від 1983 до 2012 був провідним солістом Національної опери України.
У доробку митця - понад сорок партій, які за своєю емоційною напругою і технічною складністю є вершинами вокально-сценічного мистецтва:
- Богун ("Богдан Хмельницький" К. Данькевича),
- Максим ("Золотий обруч" Б. Лятошинського),
- Ярема ("Згадайте, братія моя" та сольна партія в моноопері "Самотність" В. Губаренка),
- Герман, Андрій ("Пікова дама", "Мазепа" П. Чайковського),
- Самозванець, Голіцин ("Борис Годунов", "Хованщина" М. Мусоргського),
- Ликов ("Царева наречена" М. Римського-Корсакова), Володимир Iгорович ("Князь Iгор" О. Бородіна),
- Сергій ("Катерина Iзмайлова" Д. Шостаковича),
- Хозе ("Кармен" Ж. Бізе),
- Манріко, Герцог, Альфред, Iсмаель, Радамес, Рікардо ("Трубадур", "Ріголетто", "Травіата", "Набукко", "Аїда", "Бал-маскарад" Дж. Верді),
- Фауст (однойм. опера Ш. Гуно),
- Едгар ("Лючія ді Ламмермур" Г. Доніцетті),
- Рудольф, Каварадоссі ("Богема", "Тоска" Дж. Пуччині),
- Турідду ("Сільська честь" П. Масканьї),
- Джеральд ("Лакме" Л. Деліба),
- Лоенгрін, Парсифаль (однойм. опери Р. Вагнера),
- партії тенора в Реквіємі Дж. Верді, Реквіємі В.А. Моцарта, Дев’ятій симфонії Л. Бетховена.
З 1990 року Олександр Востряков викладав сольний спів у Київській консерваторії (НМАУ) ім. П. Чайковського.
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