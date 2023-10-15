Президент Азербайджану Ільхам Алієв особисто підняв державний прапор республіки над містом Ханкенді (вірменська назва Степанакерт), яке раніше було столицею невизнаної Нагірно-Карабахської республіки.

Алієв провів на порожній площі у Ханкенді церемонію підняття прапора та виступив з великою промовою про нещодавню військову операцію Баку в Карабаху. Її текст поки не опублікований.

Також сьогодні, 15 жовтня, Ільхам Алієв підняв азербайджанський прапор у карабахському місті Агдері (вірменська назва Мардакерт) та на території Сарсангського водосховища.

Усі заходи присвячені 20-річчю обрання Алієва на пост президента Азербайджану.

Невизнана Нагірно-Карабахська республіка, яка була одним із найпроблемніших питань у відносинах між Баку та Єреваном, фактично припинила існування після військової операції Азербайджану у вересні. Органи влади республіки будуть розпущені з 1 січня 2024 року.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписав декларацію про визнання території Нагірного Карабаху за Азербайджаном. Наразі Єреван та Баку обговорюють мирну угоду.

За даними влади Вірменії, до військової операції Азербайджану, яка проходила 19-20 вересня, у Нагірному Карабаху мешкало майже 120 тис. етнічних вірмен. До кінця вересня регіон залишили понад 100 тис. осіб, більшість переїхала до Вірменії.

Нагадаємо, азербайджанські силовики затримали трьох екс-президентів Нагірного Карабаху.