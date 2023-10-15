Більш як троє не збиратися, за відмову від гуманітарки - розстріл на місці, а ще побиття, бо "не привітався". Це коротко про реалії окупації села Новопетрівка на Миколаївщині. Селяни після звільнення відбудують пошкоджені подвір'я. Але дорога туди й досі нагадує, що пережили мешканці.

У Новопетрівку росіяни зайшли ще на початку повномасштабного вторгнення. Розпитували, хто служив в АТО, а ще шукали навідників і закатували трьох осіб. Хроніка "руського міра" - в репортажі Наталі Сінченко.

Поворот на Новопетрівку зі Снігурівської траси. Очі весь час наштовхуються на сліди окупації, чого не пережили селяни за довгих 9 місяців.

Іван Василюк - житель села Новопетрівка:

Всякий збрід був: і в’язні, і буряти. І буряти взагалі казали: ми приїхали хохлів убивати.

Московити зробили із села зону суворого режиму. Людям забороняли збиратися більше ніж по троє.

Валентина Романюк - жителька села Новопетрівка:

Сусіди вийдуть, зберуться, а що ж світла немає, що робити, то зберуться... "Так, більш як три не збиратися, бо ми не знаємо про що ви говорите, що ви робите!" Там два хлопці сиділи, один інвалід, не говорить. А вони його б'ють. А мати вибігла і каже: ну що ж ви робите, він же не говорить! А вони: чому він "здрасте" не сказав?

За те, що люди відмовлялися від російської гуманітарки, окупанти погрожували підірвати всю вулицю.

Любов Журавльова - жителька села Новопетрівка:

Ми вас взорвем, вы не хотите с нами сотрудничать, вы с нами кофе не пьете.

Позиції загарбники облаштовували просто по хатах людей. Пані Наталя пригадує як із чоловіком, трьома дітьми та двома онуками залишилися просто неба.

Наталя Котирло - жителька села Новопетрівка:

Сюди вони прийшли 19 березня о 4 ранку. О 10 годині вони вже попросили, щоб ми пішли з хати. Взагалі вони попросили, щоб вся вулиця вийшла. Ми жили в землянці.

Окупанти традиційно полювали за чоловіками та молодими хлопцями й чіплялися до дівчат. Родині пані Наталі - розповідає - саме через це довелося тікати із села.

Наталя Котирло - жителька села Новопетрівка:

У мене на дитину і на доньку полювання було. Почали звати гуляти в карти. Їй - 16 років. Почали приїжджати й гукати, І я побоялася за них, і ми втекли.

Саме це врятувало життя сину Наталі, коли окупанти почали вишукувати тих, хто служив в АТО.

Це було пекло. За себе не так боялися, як за дітей.

Іван розповідає: після "спілкування" з рашистами й сам ледь вижив.

Іван Василюк - житель села Новопетрівка:

Я сам тоже атошник. Мене завели в гараж - били. Приставляли автомат до шиї. Розпитували. І відкриють двері, щоб жінка бачила.

Чоловік намагався мовчати, хоча так у селі поводилися не всі. Адже російські кати працювали за підказкою місцевих колаборантів.

Іван Василюк - житель села Новопетрівка:

Направили на мого сина. Хотіли чи розстріляти, чи що... Не били, нам сказали: вивеземо за село і коліна прострелимо, якщо ти будеш ходити на той край села.

Тричі путінські терористи втілили у життя свої погрози - убили трьох селян!

Наталя Котирло - жителька села Новопетрівка:

Вони тут стояли у мене. БТР їх стояв, і хлопці тут до хреста були прив'язані. Зв'язані руки в них були.

Дві жертви мали вогнепальні поранення, а тортури влаштували усім.

Наталя Котирло - жителька села Новопетрівка:

І палили пальці, і плоскогубцями ламали пальці, а потім пристрелили, і в болото затоптали.

Такої озвірілості рашисти набралися, коли зрозуміли що наші бійці їм дихають у потилиці.

Валентина Романюк - жителька села Новопетрівка:

Коли вони дізналися, що вони будуть йти, то вони взагалі стали звірами. Вони наші позиції здавали.

Селяни розуміли: тільки й надія, що окупантів виженуть із села. Тому намагалися обережно передавати інформацію оборонцям.

Валентина Романюк - жителька села Новопетрівка:

Я ось бачите в хустці ходжу. У мене тут телефон кнопковий був. Я його отак постійно носила. Я там, коли дороги, ставала, там зв'язок брав. Я дочці постійно дзвонила: доця, там на ямі сидить, сидить там, доця, а вона нашим передавала.

Головне, що новопетрівці дочекалися - прицільними пострілами українські бійці змусили росіян покинути село.