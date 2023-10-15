Білий дім отримав інформацію від Ізраїлю про те, що влада відновила подачу води на півдні сектора Газа. Про це в інтерв'ю CNN повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Сьогодні я був у контакті з моїми ізраїльськими колегами. За останню годину вони повідомили, що відновили подачу води на півдні сектора Газа. Це питання перебувало У центрі дискусій впродовж останніх кількох днів.

Джейк Салліван додав, що США спільно з Ізраїлем, Єгиптом та ООН координують роботу для відновлення доступу мирних палестинців до предметів "базової потреби".

Пізніше інформацію щодо відновлення водопостачання підтвердив міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац. За його словами, відновлення подачі води було погоджено прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху та президентом США Джо Байденом.

Рішення відповідає нашій політиці і дозволяє посилити безпрецедентні заходи щодо загальної блокади Сектора Газа, доки не буде знищено ХАМАС.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант оголосив про блокаду сектору Гази 9 жовтня. Ісраель Кац говорив, що влада не відновить електро- і водопостачання, доки "викрадені ізраїльтяни не повернуться додому".

11 жовтня повідомлялося, що єдина електростанція в Секторі Газа зупинилася без палива.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня розпочалася нова війна на Близькому Сході. Бойовики руху ХАМАС випустили тисячі ракет по території Ізраїлю, увійшли до прикордонних населених пунктів країни, вбили сотні людей (переважно цивільних) і взяли в заручники понад 150 ізраїльтян. У відповідь армія Ізраїлю почала обстрілювати Сектор Газа.