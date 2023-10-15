Американська корпорація Google додала у пошуковий рядок Google Search Generative Experience (SGE) тестову версію генератора зображень на основі ШІ-моделі Imagen.

Користувачі зможуть задати опис зображення в адресному рядку, після чого Google згенерує кілька картинок, з яких можна буде вибрати потрібні.

Щоб створити зображення, у пошуку треба буде ввести команду "намалюй" і далі опис картинки. Отримане зображення можна редагувати за допомогою текстових команд. Також генератор зображень доступний у розділі Google "Зображення".

Нейромережа може створити лише ті зображення, які відповідають політиці Google. Також отримані картинки отримуватимуть маркування водяними знаками та метаданими. Не можна створювати картинки зі знаменитостями та фотореалістичні зображення людських облич.

Microsoft запустила функцію генератора картинок у пошуковому рядку Bing у березні 2023 року.