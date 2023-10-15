Російські окупанти продовжують активно наступати на Лимано-Куп'янському напрямку. Ворог тисне в районі Макіївки, Синьківки, Іванівки, Серебрянського лісництва, а також поблизу Торського. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

"У смузі Східного угруповання військ зараз тривають інтенсивні напружені бойові дії. Противник продовжує тиснути та зосереджувати свої зусилля на Лиманському та Куп'янському напрямках. За минулу добу 17 атак противника було відбито. 10 в районі Куп'янська та ще 7 поблизу Лимана. Противник продовжує застосовувати свої реактивні система залпового вогню, ствольну артилерію, танки, броньовану техніку.

Також не припиняє завдавати авіаційних ударів, використовуючи Су-35, Су-25, також армійські вертольоти Ка-52.

Під час бойових зіткнень з ворогом нам вдалося знищити 165 окупантів та ліквідувати ряд їхньої техніки, серед яких 7 зразків озброєння - два БТР-80, одна МТЛБ та три міномети. Також вдалося вразити один пікап та одну укриття ворога.

Противник продовжує тиснути в районі Макіївки, Синьківки, Іванівки, Серебрянського лісництва, а також поблизу Торського.

Ворог не припиняє використовувати штурмові загони, мотострілецькі та танкові. Зокрема найбільше використовує підрозділи 20-ї, 6-ї армій і 1-ї танкової армії з намаганням прорвати нашу оборону...

Ворог намагається атакувати нас на Куп'янському напрямку з метою оточити його та вийти на рубіж річки Оскіл та зробити собі сухопутну компоненту до населеного пункту Борова ", - розповів Ілля Євлаш.