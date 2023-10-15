Близько 10 години ранку окупанти випустили дві керовані авіабомби по передмістю Херсона. Є влучання у житлові будинки й об'єкт інфраструктури. Ще 11 КАБів прилетіли по чотирьох населених пунктах Бериславського району. Вдень 15 жовтня ворог знову скинув дві керовані авіабомби по селищах у передмісті Херсона. На щастя, обійшлося без жертв і руйнувань.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

"Уточнили інформацію - це знову керовані авіабомби, вдарили вони знову в передмістя, ближче до річки Дніпро, прибережні зони. На щастя, без постраждалих, без критичних якихось руйнувань. Одна бомба впала в полі, одна поряд з населеним пунктом, там є якісь некритичні руйнування. Алек якшо порівнювати з ранковим обстрілом. який дійсно наробив шкоди, то це більш-менш...

Вони посилюють обстріли по всьому узбережжю правобережної Херсонщини, і це більше пов'язано з їхнім переляком щодо контрнаступу... Позавчора це було майже 600 снарядів, вчора - 621, а сьогодні вже 15 керованих авіабомб, з яких чотири вони скинули на передмістя Херсона...

І Берислав сьогодні скиди з дрона були на автівку. На щастя, без постраждалих. Також у Високопільскій громаді, після обстрілу там є загоряння будинків та пошкодження. ...

На території 34 населених пунктів оголошена обов'язкова евакуація, насамперед для родин, де є діти. Наразі 372 дитини з 15 вересня вивезені разом з батьками. П'ять днів тому було рішення про віднесення ще трьох населених пунктів до цього списку. І зараз 34 населені пункти, у 24 з них ще проживають діти - майже 1600 дітей", - розповів Олександр Толоконніков.