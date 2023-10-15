І якщо поляки нині на роздоріжжі, то для України перемога будь-якої з цих політсил за великим рахунком мало що змінить.

Польща обирає парламент. Вибори до сейму та сенату проходять у сусідній країні сьогодні. Очікується, що на виборчі дільниці прийдуть загалом майже 30 мільйонів поляків. Результати екзит-полів стануть відомі о 22-й за київським часом.

Мої колеги зібрали усе, що потрібно знати про вибори у наших західних сусідів. Хто йде до парламенту? Які програми у партій і як ставляться до України? Про все розкаже Ольга Жидецька.

Безпрецедентний третій термін для консерваторів чи повернення єврооптимістів? - поляки обирають новий парламент. Це чотириста шістдесят членів Сейму і 100 сенаторів. Партія або коаліція партій, що матиме більшість у Сеймі, сформує уряд. І боротьба йде запекла. Основні претенденти на перемогу владна партія "Право і справедливість" та ліберальна опозиція "Громадянська коаліція". За останніми опитуваннями, різниця у вподобаннях мінімальна. З незначною перевагою перших - "Право і справедливість". Партія влади зваблює виборців своїми економічними успіхами та обіцяє й подальший прогрес.

Ярослав Качиньський, президент партії "Право і справедливість":

Через 8-10 років ми зможемо наздогнати Францію чи Велику Британію та перегнати Італію чи Іспанію. Через кілька років ми зможемо наздогнати Німеччину. Це буде тисячолітній успіх.

Не бракує завзяття й опозиції.

Колишній прем'єр Польщі й очільник Європейської ради Дональд Туск запевняє: сьогодні поляки мають проголосувати за свої фундаментальні права.

І справді об'єднання ліберальних опозиційних сил "Громадянська коаліція" обіцяє посилити співпрацю з ЄС, розширити соціальні програми для пенсіонерів і молодих сімей. А ще пропонує розділити державу і церкву, покращити ситуацію із правами жінок, лібералізувати право на аборти. Прихильники політсили сконцентровані у великих містах.

Хелена Міклашевська, жителька Польщі:

Я вважаю, що це найважливіші вибори після закінчення війни, тому що вони вирішать майбутнє нашої країни в Європі та світі.

Тоді як провладна "Право і справедливість" або ПіС, що вже керує країною 8 років, не толерує ЛГБТ-спільноті, виступає за посилення ролі католицької церкви, а також категорично проти абортів. Політсила робить ставку на питання безпеки на тлі російської агресії проти України. Водночас постійно кидає виклик єдиній політиці ЄС. Електорат партії - здебільшого селяни.

Святослав Корнелюк, житель Польщі:

Я відчуваю себе європейцем, але також почуваюся поляком. ЄС висуває нам нові й нові вимоги, про які ми раніше не домовлялися.

І якщо поляки нині на роздоріжжі, то для України перемога будь-якої з цих політсил за великим рахунком мало що змінить. Варшава продовжуватиме підтримку Києва. Небезпеку становить хіба що праворадикальна "Конфедерація", яка категорично виступає за припинення військової допомоги Україні. Вона - потенційний партнер "Права і Справедливості" по коаліції. Щоправда, ця партія останнім часом дещо розгубила своїх прихильників.

Войцех Пшибильський, політичний аналітик Visegrad Insight group:

Згідно з опитуваннями громадської думки, PiS не сформує наступний уряд у Польщі. Попри те, що чинна урядова партія матиме більшість голосів, буде важко сформувати коаліційний уряд із "Конфедерацією", партією, яка найімовірніше увійде до коаліції.

Щоправда, політичні аналітики зазначають: результати голосування можуть і здивувати. Польське суспільство дуже поляризоване. І ця кампанія була особливо брудною.

Войцех Пшибильський, політичний аналітик Visegrad Insight group:

Ми очікуємо дуже високу явку на цих виборах, і ми побачимо, що більшість людей голосуватимуть у великих містах, що також збільшує шанси опозиції на перемогу, але ми можемо спостерігати певне відсторонення від політики низки людей, які бачать, що відмінності можуть бути незначними.

Разом з парламентськими виборами у Польщі проходить референдум. На нього винесені чотири питання щодо продажу держактивів іноземцям, підвищення пенсійного віку, ліквідації паркану на кордоні з Білоруссю і допуску тисяч мігрантів в межах механізму ЄС. Результати сьогоднішніх екзит-полів будуть оприлюднені о 21:00 за Варшавою, коли будуть зачинені виборчі дільниці. Остаточні результати виборів планують оголосити у вівторок.