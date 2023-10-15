росія не полишає спробу втягнути у війну білоруську армію. Про це заявили в ГУР. За інформацією розвідників, ФСБ може вдаватися до провокацій на території союзника та звинуватити у всьому Київ. Сценаріїв є чимало - від імітації ДРГ до ударів безпілотниками по енергетиці Білорусі. Через це на нашому північному кордоні максимальні заходи безпеки.

Моя колега Сніжана Сидорук побувала на Житомирщині на самій межі з Білоруссю. Каже, там прикордонники готуються до будь-якого сценарію розвитку подій. Як охороняють наземний кордон і прикривають небо - дивіться в її репортажі.

На межі Житомирщини з Білоруссю українські прикордонники запускають дрон. З неба моніторять, чи немає провокацій.

Літають щодня та щоночі. Безпілотник ретельно обстежує територію, куди важко дістатися людині. А це ліси й болота. Саме таким є прикордоння житомирського Полісся. Оператор дрона Віталій декілька разів на день запускає керованого розвідника уздовж кордону.

Віталій, оператор БПЛА:

Дивимося, чи не має броньованої техніки в Білорусі. Зараз немає. Там інженерні споруди - чи немає, чи є нові якісь. Чи прикордонні наряди виходять, чи проходять кордон.

Якщо ж з'явиться ворожий безпілотник, одразу виїжджає мобільна вогнева група. За кілька хвилин прибуває на позиції, займає кругову оборону та бере під свій захист небо.

Денис - керівник мобільної вогневої групи. Каже, його бійці напоготові цілодобово.

Денис, прикордонник:

В нас є спеціальні програми, тобто ми бачимо, коли в наш повітряний простір заходять ворожі безпілотні літальні апарати та виїжджаємо на ділянку, розгортаємось та спостерігаємо за повітряним простором, за прилеглою місцевістю для унеможливлення проходу якихось безпілотних об'єктів далі в тил.

Максим - кулеметник. Його зброя - напоготові.

Максим, прикордонник:

Може вразити повітряні цілі - "Шахеди", ракети. Якщо навіть сюди щось долетить, то ми це зіб'ємо. На теперішній час все тихо і спокійно.

На Житомирщині рубіж із країною-поплічницею росії укріпили надійно, запевняють прикордонники.

Ми здебільшого нарощуємо інженерну складову на лінії державного кордону, а також встановлюємо нові хитрощі, винаходимо нові пастки.

Житомирщина має понад 250 кілометрів спільної межі із Білоруссю. Тут продовжують розбудовувати багатоступеневу лінію оборони.

Юрій Шахрайчук, начальник пресслужби 9 прикордонного загону імені Січових Стрільців:

У разі загострення обстановки для зупинки важкої техніки ділянку кордону заміновано. Також встановлено відповідні засоби як мінно-вибухові загородження, так і невибухові загородження, наприклад, такі як тетраедри, які ви бачите за моєю спиною. Також по всій ділянці - лінія протитанкового рову.

Сніжана Сидорук, кореспондентка:

Ми зараз знаходимось на одному з пунктів пропуску на півночі Житомирщини. За тим високим насипом уже Республіка Білорусь. Звідси до межі усього якихось 50 метрів.

За насипом - протитанковий рів. Його вирили прикордонники ще у перші дні повномасштабного вторгнення. Бо сюди під кордон ще в лютому 2022 ворог нагнав багато техніки.

Вадим, керівник прикордонного підрозділу:

Зі сторони Білорусі спостерігалася активність руху важкої техніки - це саме БТР та танки, які знаходились в населеному пункті. 24 числа і впродовж півтора місяця, коли окуповувалася територія загалом Київській області, були зальоти й літаків, і ракет.

Нині на кордоні спокійно. За усім, що відбувається з того боку, наші прикордонники пильно стежать.

Позивний "Сімба", прикордонник:

Їхні прикордонні наряди також здійснюють охорону кордону, як вам сказати, в штатному режимі. Служать, як раніше до війни вони служили. Ми підготовлені, ми їх чекаємо, тому що це наша земля, наша територія. І вони прекрасно розуміють, що сюди краще не приходити.

Пункт пропуску посилено охороняють, бо тут проходить міжнародна траса до сусідів. Дорога, яка колись поєднувала дві країни, перекопана та перегороджена бетонними брилами. До вторгнення - тут кордон щодня перетинали до пів тисячі машин та півтори тисячі людей.

Сніжана Сидорук, кореспондентка:

Місце, де колись перевіряли документи на в'їзд та виїзд з України тепер радше нагадує військовий об'єкт. До нього так просто не підступитись.

Тепер все задротовано та заміновано. Кордон тут береже 9-ий прикордонний загін імені Січових Стрільців.

Юрій Шахрайчук, начальник пресслужби 9 прикордонного загону імені Січових Стрільців:

Наше основне завдання - мати сильну оборону і бути готовими до будь-яких дій у разі загострення ситуації. Техніки вистачає для забезпечення надійної охорони державного кордону. Переозброюємося на новітні зразки озброєння.

Хлопці - мотивовані, бо знають, що їм першими зустрічати ворога. Запевняють, дадуть гідну відсіч будь-кому, хто наважиться піти з того боку.