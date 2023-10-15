В Європі підвищили рівень терористичної загрози: чому [ Редагувати ]
У Франції через терористичну загрозу зачинили Лувр та Версаль. А євреям Німеччини порекомендували не говорити івритом та не носити кіпу. Через війну на Близькому Сході в Європі підвищують рівень терористичної загрози й попереджають про імовірність нападу з боку симпатиків ХАМАС. Тетяна Логунова розкаже більше.
Франція в режимі підвищеної терористичної готовності. Уряд мобілізував сім тисяч солдатів для охорони центрів великих міст та туристичних пам'яток. Це реакція на теракт, який стався у школі міста Аррас. У п'ятницю 20-річний ісламіст з ножем увірвався в учбовий заклад, вбив вчителя літератури й поранив ще двох педагогів. Якби поліція не приїхала за лічені хвилини, жертв могло бути набагато більше.
Сліман Хамзі, представник поліції:
Коли мої колеги зайшли на шкільне подвір'я, зловмисник ще був там і намагався поранити людей. Поліцейські попросили його кинути ніж, але він не зробив цього. Тоді вони застосували електрошокер. Чоловіка одразу затримали та помістили під варту.
Нападником виявився колишній учень школи, виходець з російської Чечні Мохамед Могушков. Він стояв на обліку спецслужб через схильність до радикалізації. Французькі силовики впевнені: напад пов'язаний з війною на Близькому Сході.
Жеральд Дарманен, міністр внутрішніх справ Франції:
Згідно з даними нашої розвідки, на жаль, існує зв'язок між тим, що сталося у школі й подіями на Близькому Сході. Ми чули огидні заклики вчиняти подібні атаки.
А це кадри евакуації Лувру. В суботу вдень музей терміново закрили через терористичну загрозу. Керівництво отримало листа, в якому невідомий повідомляв: відвідувачі музею в небезпеці. А вже за кілька годин такий самий лист надійшов і на електронну скриньку Версалю. Палац теж евакуювали й закрили.
У Німеччині рівень терористичної загрози не підвищували. Але тривога є. У Берлін, наприклад, з міркувань безпеки кілька днів не працювали єврейські дитсадки й школи. А єврейська громада Мюнхена, як дізналися ЗМІ, закликала своїх членів бути пильними й непомітними. Зокрема, не говорити на івриті та не носити кіпу.
Німецькі силовики припускають: мішенню терористів можуть стати єврейські організації та установи, яких в країні дуже багато. А ще американські військові бази та німецькі оборонні підприємства, адже Берлін пообіцяв Ізраїлю військову допомогу.
Ненсі Фезер, міністр внутрішніх справ Німеччини:
Ми дуже серйозно сприймаємо поточну загрозу. Вже тиждень наші органи безпеки ще пильніше спостерігають за ісламістським середовищем. Ми використовуємо всі конституційні засоби, щоб запобігти підтримці терору ХАМАС.
Додаткові сили поліції кинуті й на охорону громадського порядку. Попри заборону пропалестинських акцій, стихійні мітинги час від часу збираються у Берліні, Дюссельдорфі та Франкфурті. Завершуються вони, як правило, сутичками з поліцією та арештами.
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