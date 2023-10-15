Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував депутатам схвалити проект державного бюджету на 2024 рік у першому читанні. Тепер народні депутати будуть розглядати правки та 226 голосами мають проголосувати бюджет в вцілому. Далі правки доопрацюють у Кабміні, і до 20 листопада в парламенті буде останнє голосування.

Серед суттєвих змін, які уряд мусить врахувати при підготовці до другого читання - збільшення планових доходів держбюджету на 9,9 млрд грн і скорочення видатків на будівництво та ремонти доріг. Водночас додатково 574 млн грн передбачено на протезування для військових.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповіла народна депутатка, членкиня комітету ВР з питань бюджету Леся Забуранна.

"Збільшити доходи передбачається майже на 9,9 млрд грн. Це збільшення передбачається у разі прийняття законопроекту щодо оподаткування банківської діяльності. Відповідно ми очікуємо на його розгляд і схвалення. І тому передбачаємо, що ми можемо додатково розраховувати на ці майже 10 млрд грн.

Крім того, були ще кілька змін до головного кошторису. Перш за все хочу наголосили на тому, що всі видатки розвитку так звані, тобто видатки, які стосуються будівництва, ремонтів і всього іншого були максимально скорочені, і ці кошти були передані на соціальні та медичні потреби. І зокрема на освітню субвенцію.

Зменшено видатки розвитку майже на 1,3 млрд грн. За потреби в процесу бюджетного року буде здійснюватися перерозподіл. Але в цілому однозначно прийнято рішення, що на сьогоднішній день пріоритетом для країни є сектор безпеки та оборони. І соціальна підтримка, як людей, так і воїнів, ветеранів, які повертаються до нас...

Залишки, які були у нас, це майже 5 млрд, які мали спрямувати на обслуговування доріг, за пропозицією одного з народних депутатів спрямували на будівництво мостових переходів, які ушкоджені. Але ця пропозиція може бути на підтвердження в залі, тому остаточне рішення ми будемо мати після голосування в залі.

Але на даний момент часу не передбачається коштів на будівництво нових доріг і обслуговування.

На 574 млн грн ми збільшили фінансування програми протезування військових. Тобто були передбачені кошти, ми додали в процесі розгляду бюджету ще 554 млн. Це не є достатнім, але однозначно дозволить збільшити кількість цих операцій", - розповіла Леся Забуранна.