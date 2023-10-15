За доповідями з Генштабу Збройних Сил України, активні бойові операції на сході та півдні України тривають. Неодноразові атаки російських окупантів зафіксовані на Бахмутському, Запорізькому, Шахтарському, Мар'їнському та Куп'янському напрямках. За останню добу відбулися 57 бойових зіткнень. Ворожі сили запустили сім ракет і здійснили 54 авіаційні атаки, а також здійснили 22 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Унаслідок атак були виявлені загиблі та поранені серед цивільного населення, а також руйнування та пошкодження приватних житлових будинків та іншої цивільної інфраструктури.

Ситуація на фронті:

Волинський та Поліський напрямки не зафіксовують суттєвих змін, і відсутні ознаки формування наступальних угруповань. Збройні сили Білорусі зберігають свою військову присутність прикордонній з Україною районах.

Сіверський та Слобожанський напрямки відзначають продовжену військову присутність противника в прикордонних районах, посилення обстрілів населених пунктів з території Російської Федерації, та збільшення кількості мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону. Були зафіксовані артилерійські та мінометні обстріли більше 15 населених пунктів, зокрема Попівка, Шалигіне (Сумська область), Уди, Вовчанські Хутори, Гатище, Бударки.

На Куп'янському напрямку українські війська відбили понад 15 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки (Харківська область). Також противник завдав авіаційних ударів поблизу Піщаного (Харківська область) та Надії (Луганська область). Більше 10 населених пунктів постраждали від артилерійських та мінометних обстрілів, включаючи Кам'янку, Синьківку, Кучерівку, Іванівку (Харківська область).

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Дружелюбівка, Чернещина Харківської області; Білогорівка, Серебрянське лісництво, Новолюбівка Луганської області та Григорівка, Сіверськ, Спірне Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Новосадове, Торське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили чотири атаки ворога неподалік Кліщіївки та Андріївки. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки, Олександро-Шультиного, Білої Гори, Диліївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема, Оріхово-Василівка, Іванівське, Васюківка, Кліщіївка, Курдюмівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Степове, Тоненьке, Сєверне Донецької області. Загалом Сили оборони відбили тут понад 15 атак ворога. Загарбники завдали авіаційних ударів біля Очеретиного та Степового Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Очеретине, Ласточкине, Авдіївка, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили понад 15 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаку ворога в районі північніше Приютного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Пречистівка, Макарівка, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник три рази намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, успіху не мав. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Гуляйполе, Мала Токмачка, Полтавка, Роботине, Степове Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Бургунка, Одрадокам’янка, Миколаївка, Ольгівка, Степанівка Херсонської області та Іванівка Миколаївської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Золота Балка, Херсон, Чорнобаївка Херсонської області.

Згідно з даними, протягом доби авіація Сил оборони України здійснила 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. Також був нанесений один удар по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ України уразили район зосередження особового складу ворога, його озброєння та військову техніку. Також була завдана ​​шкода радіолокаційній станції та чотирьом артилерійським засобам противника.

Ці заходи свідчать про рішучий опір та активну оборону з боку українських військ та їхню здатність завдають серйозних втрат ворожим силам.

Також бажано пам'ятати, що військові події і ситуація на фронті можуть змінюватися дуже швидко, тому важливо слідкувати за оновленнями в надійних джерелах новин для отримання актуальної інформації.