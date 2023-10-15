Випалена, скалічена, закривавлена російськими окупантами Бородянка. Місце, яке в кожному куточку закарбувало на собі воєнні злочини росіян, про які промовисто чи не щомісяця розповідало іноземним делегаціям. Й партнери, і не тільки готові відбудовувати постраждале містечко. От тільки процес відбудови гальмують баталії в місцевій владі. Чому Бородянку можуть виключити з проєкту експериментального відновлення населених пунктів - далі.

Бородянка. Селище, яке зазнало наймасштабніших руйнувань у Київській області за час російської окупації. Місце, де воєнні злочини росіян відбилися на життя чи не кожного мешканця. Найбільше чого зараз прагнуть жителі, повернутися до своїх осель. Бородянку відібрано до 6 пілотних проєктів відбудови України. Але відновлення по щонайменше одній з програм наразі заморожене і може зовсім не відбутися! Через баталії влади.

Василь Миколайович, житель Бородянки:

У тому будинку проживали мої діти. 2 сини. 1 син загинув. Півтора року в АТО провоював. А тут під завалами загинув. Будинок ще не почали розвалювати, зносити, коли то все буде, я не знаю.

Антоніна Петрова, жителька Бородянки:

У мене 2 племінники на війні. Вони воюють за що? А тут воюють за відбудову, за гроші.

Мешканці Бородянки зібрали на центральній площі "народне віче". Аби відстояти голову ОТГ Олександра Сахарука.

Ольга Пісковець, жителька Бородянки:

Всі знають певну когорту депутатів, які протягом 3 років не дають спокою, не дають виконувати спокійно свої функції й повноваження законно обраному голові Олександру Сахаруку.

Передісторія така: за місяць до початку повномасштабного вторгнення депутати селищної ради припинили повноваження голови ОТГ Сахарука. Виконувачем обовязків став секретар Георгій Єрко й обіймав посаду ще впродовж півтора року після деокупації.

Пінчук Олександр, житель Бородянки:

Що було зроблено в. о. Георгієм Єрко - нічого. Ми півтора року чекали на якесь зрушення. Втратив у Бородянці всією своєю родиною 4 квартири. Наразі ми всі перебуваємо на зйомних. Моя мати безвісти зникла.

Протягом півтора року очільник ОТГ Олександр Сахарук, якого нині прийшла підтримати громаду, доводив незаконність усування його з посади в судах і виграв усі: у червні 2023 року його поновили на посаді.

Олександр Пінчук, житель Бородянки:

За 100 днів його повернення громада побачила на власні очі, що почалися якісь роботи. Запустилися програми: і UNITED і ООН... І документація по всіх будинках.

Георгія Єрко подає до суду касаційну скаргу: суд постановляє припинити повноваження голови Олександра Сахарука в Бородянці. Депутати відкликають з посади секретаря.

Олександр Михайлюк, ексдепутат Бородянської селищної ради:

Пройшов ряд сесій, на якому стояло питання відбудови Бородянки. Дуже багато політики було в цьому питанні. Моє рішення про відкликання секретаря пішло всупереч рішенню вищого керівництва партії. І що потім відбулося? Було прийнято рішення про відкликання нас як депутатів.

Наразі в Бородянці - безвладдя. Немає ні селищної голови, ні законно обраного секретаря. А значить немає кому скликати сесію, розподілити бюджет і підписати документи. Залишився тільки заступник - та в нього немає таких повноважень. А це гальмує урядовий експериментальний проєкт по відбудові "Краще, ніж було". Схожа ситуація потрапила в Мощуні. Село вже виключили з цієї програми.

Ольга Пісковець, жителька Бородянки:

Ми зібралися, тому що настраждались достатньо. Ми ризикуємо втратити цей шанс на відбудову.

Олександр Сахарук, голова Бородянської ОТГ:

Вже левова частка архітектурної роботи, проєктної роботи зроблена, і зараз на старті, скажемо так, проєктної відбудови всі процеси під великим питанням щодо припинення їх і подальших дій.

Екссекретар ради Георгій Єрко не відповів на наш телефонний дзвінок. Своєю чергою мешканці Бородянки зібрали підписи зі зверненням до Вищої ради правосуддя, до Президента, НАБУ та Верховної Ради з вимогою негайно скасувати ухвалу касаційного суду.